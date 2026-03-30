4 тонкі коржі і лимонний крем: святковий пляцок, який зникає зі столу першим

Є десерти, які просто ставлять на стіл. А є такі, біля яких гості вимагають рецепт, і цей – один із них!

Святковий пляцок з виразним смаком, у якому є і ніжність, і приємна кислинка, що не дає йому загубитися серед інших солодощів. Це той випадок, коли ваш десерт потім нахвалюють місяцями, розповідає TikTok "Смачно по-домашньому".

Як спекти лимонний пляцок?

Час : 1,5 години

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 10 яєць;

– 300 грамів цукру;

– 350 грамів борошна;

– 18 грамів розпушувача;

– 100 мілілітрів олії;

– 3 лимони;

– 150 грамів цукру;

– 150 мілілітрів води;

– 4 яйця;

– 500 мілілітрів вершків жирністю 33 %;

– 50 грамів цукрової пудри;

– сметана жирністю 20 % або сир маскарпоне;

– кокосова стружка для посипки.

Цей пляцок підкорить усіх: відео

Приготування:

Білки збийте з цукром до стійких піків, а тоді по одному додавайте жовтки й продовжуйте збивати вже на низьких обертах. Борошно просійте разом із розпушувачем і обережно вмішайте лопаткою рухами знизу догори. Наприкінці влийте олію, ще раз акуратно перемішайте масу та поділіть її на 4 однакові частини. Коржі випікайте за температури 180 градусів 10 – 15 хвилин. Лимони почистьте, перебийте в блендері, перелийте масу в каструлю й варіть разом із цукром та водою. Потім процідіть через сито й залиште охолоджуватися. Далі додайте яйця та знову поставте на вогонь, щоб маса загусла. Окремо збийте холодні вершки з цукровою пудрою, після цього додайте сметану. Коржі перемажте спочатку лимонним курдом, потім кремом і зберіть пляцок. Зверху посипте кокосовою стружкою.

Чим замінити цукор у випічці?

Коли в рецепті торта зменшують або повністю замінюють цукор, важливо не втратити одразу кілька речей – солодкість, правильну вологість і потрібну консистенцію тіста, розповідає Кingart hurbaking.

Саме тому заміна має бути продуманою, адже кожен інгредієнт по-різному впливає на кінцевий результат. Як натуральну альтернативу часто використовують мед, кленовий сироп або фруктове пюре – яблучне чи бананове. Такі компоненти не лише додають солодкий смак, а й допомагають зберегти м’якість випічки.

Якщо замість цукру додаєте сироп, кількість іншої рідини в рецепті варто зменшити приблизно на чверть склянки на кожну склянку такого підсолоджувача. Серед сухих варіантів добре працює кокосовий цукор – його зазвичай беруть у пропорції 1:1.

Також використовують суміші еритритолу з фруктом монк, однак у такому випадку текстура коржів може стати трохи сухішою, а після смаку інколи з’являється характерне "прохолодне" відчуття.

