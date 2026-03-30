30 березня, 23:50
4 тонкі коржі і лимонний крем: святковий пляцок, який зникає зі столу першим

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Святковий пляцок з лимонним кремом має виразний смак і готується з 10 яєць, 300 грамів цукру, 350 грамів борошна, 18 грамів розпушувача, 100 мілілітрів олії, 3 лимонів і вершків.
  • Для заміни цукру у випічці використовують мед, кленовий сироп, фруктове пюре або кокосовий цукор, що зберігає солодкість і консистенцію десерту.

Є десерти, які просто ставлять на стіл. А є такі, біля яких гості вимагають рецепт, і цей – один із них!

Святковий пляцок з виразним смаком, у якому є і ніжність, і приємна кислинка, що не дає йому загубитися серед інших солодощів. Це той випадок, коли ваш десерт потім нахвалюють місяцями, розповідає TikTok "Смачно по-домашньому"

Як спекти лимонний пляцок? 

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 6 

Інгредієнти: 
– 10 яєць; 
– 300 грамів цукру; 
– 350 грамів борошна; 
– 18 грамів розпушувача; 
– 100 мілілітрів олії; 
– 3 лимони; 
– 150 грамів цукру; 
– 150 мілілітрів води; 
– 4 яйця; 
– 500 мілілітрів вершків жирністю 33 %; 
– 50 грамів цукрової пудри; 
– сметана жирністю 20 % або сир маскарпоне; 
– кокосова стружка для посипки. 

Приготування:

  1. Білки збийте з цукром до стійких піків, а тоді по одному додавайте жовтки й продовжуйте збивати вже на низьких обертах.
  2. Борошно просійте разом із розпушувачем і обережно вмішайте лопаткою рухами знизу догори. Наприкінці влийте олію, ще раз акуратно перемішайте масу та поділіть її на 4 однакові частини.
  3. Коржі випікайте за температури 180 градусів 10 – 15 хвилин.
  4. Лимони почистьте, перебийте в блендері, перелийте масу в каструлю й варіть разом із цукром та водою. Потім процідіть через сито й залиште охолоджуватися.
  5. Далі додайте яйця та знову поставте на вогонь, щоб маса загусла.
  6. Окремо збийте холодні вершки з цукровою пудрою, після цього додайте сметану.
  7. Коржі перемажте спочатку лимонним курдом, потім кремом і зберіть пляцок.
  8. Зверху посипте кокосовою стружкою. 

Чим замінити цукор у випічці? 

Коли в рецепті торта зменшують або повністю замінюють цукор, важливо не втратити одразу кілька речей – солодкість, правильну вологість і потрібну консистенцію тіста, розповідає Кingart hurbaking. 

Саме тому заміна має бути продуманою, адже кожен інгредієнт по-різному впливає на кінцевий результат. Як натуральну альтернативу часто використовують мед, кленовий сироп або фруктове пюре – яблучне чи бананове. Такі компоненти не лише додають солодкий смак, а й допомагають зберегти м’якість випічки. 

Якщо замість цукру додаєте сироп, кількість іншої рідини в рецепті варто зменшити приблизно на чверть склянки на кожну склянку такого підсолоджувача. Серед сухих варіантів добре працює кокосовий цукор – його зазвичай беруть у пропорції 1:1.

Також використовують суміші еритритолу з фруктом монк, однак у такому випадку текстура коржів може стати трохи сухішою, а після смаку інколи з’являється характерне "прохолодне" відчуття.

