Якщо ціна на банку в магазині кусається: як замаринувати печериці вдома за кілька хвилин
- Домашні мариновані печериці можна приготувати за 30 хвилин з простих інгредієнтів: печериці, вода, оцет, олія, гірчиця, часник, цукор, сіль, перець та лавровий лист.
- Для салату з маринованими печерицями потрібно відварене куряче філе, твердий сир, мариновані печериці, помідори, французька гірчиця, сухарики та майонез.
Мариновані печериці давно стали звичним продуктом, але готові банки в магазині часто коштують дорожче, ніж очікуєш. Тим часом удома їх можна зробити без складних етапів і з простих інгредієнтів.
Домашній маринад дозволяє одразу відрегулювати смак – додати більше гірчиці, часнику чи спецій. А вже готові печериці легко використати не лише як закуску, а й як основу для швидкого салату, повідомляє Kruchkov.
Як приготувати мариновані печериці вдома?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм печериць;
– 50 мілілітрів води;
– 50 мілілітрів оцту 6%;
– 50 мілілітрів олії;
– 2 столові ложки гірчиці в зернах;
– 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– перець горошком до смаку;
– лавровий лист до смаку.
Маринуємо печериці швидко та смачно: рецепт
Приготування:
- Печериці добре промийте від бруду. Для цього залийте їх водою, за бажанням додайте трохи борошна, промийте, злийте брудну воду, а потім ще раз промийте гриби чистою водою.
- Перекладіть печериці в миску. У каструлю влийте воду, оцет і олію, додайте гірчицю в зернах, перець горошком, лавровий лист, часник, цукор і сіль.
- Викладіть у маринад гриби та поставте на вогонь. Перемішуйте, доки печериці не почнуть віддавати сік. Коли рідини побільшає і вона закипить, проваріть гриби ще 7 – 8 хвилин.
- Потім вимкніть вогонь, дочекайтеся охолодження, перекладіть печериці в ємність, залийте маринадом і залиште на ніч у холодильнику.
Як приготувати салат з маринованими печерицями?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 відварене куряче філе;
– 160 грамів твердого сиру;
– 1 банка маринованих печериць;
– 3 помідори;
– 1 столова ложка французької гірчиці;
– майонез до смаку;
– сухарики зі сметаною та зеленню до смаку.
Робимо салат, який ви полюбите: відео
Приготування:
- Відварене куряче філе наріжте шматочками. Твердий сир наріжте кубиками.
- Мариновані печериці, якщо вони маленькі, можна залишити цілими, а більші – розрізати навпіл.
- Перед тим, як нарізати помідори, заберіть із них м’яку серединку, щоб салат не пустив зайву рідину.
- З’єднайте куряче філе, сир, печериці та помідори, додайте французьку гірчицю, сухарики зі сметаною та зеленню, а потім заправте майонезом.
- Перемішуйте салат безпосередньо перед подачею, щоб сухарики залишалися хрусткими.
