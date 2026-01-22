Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Меренговий рулет з мандаринами: найкрасивіший десерт цієї зими
22 січня, 22:56
3

Меренговий рулет з мандаринами: найкрасивіший десерт цієї зими

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Меренговий рулет з мандаринами поєднує меренгу, мандариновий курд та вершковий крем.
  • Якщо правильно збити білки, то ваша меренга буде дуже стійкою. 

Якщо всі звичні десерти вже "приїлися" – варто трішки поекспериментувати. Цей рулет додасть ще один яскравий момент у вашу скарбничку спогадів.

Меренга та мандарин – це поєднання, яке ви точно оціните на всі сто. Трішки старання і терпіння потрібно для того, щоб на вашому столі опинився десерт найвищого класу, розповідає TikTok yummy.lera

Як приготувати меренговий рулет з мандаринами? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8 

Інгредієнти
меренга: 
– 200 грамів яєчних білків;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти;
– 300 грамів цукру;
– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;
мандариновий курд: 
– 300 грамів почищених мандаринок;
– 30 грамів цукру;
– 2 яєчних жовтки;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;
вершковий крем: 
– 400 грамів вершкового сиру;
– 40 грамів цукрової пудри;
– 140 мілілітрів вершків 33%. 

Готуємо десерт, який всіх вражає: відео 

Приготування

  1. Білки збийте з сіллю та лимонною кислотою до піни, поступово всипте цукор і збийте до стійких піків. Обережно вмішайте крохмаль.
  2. Викладіть на деко з пергаментом рівним шаром і підсушіть при 160 градусах близько 25 хвилин.
  3. Готову меренгу переверніть на новий пергамент і повністю охолодіть.
  4. Мандарини подрібніть блендером, змішайте з цукром, жовтками та крохмалем. Проваріть до загущення, перетріть через сито й остудіть.
  5. Крем-сир, вершки та пудру збийте до густоти.
  6. На меренгу нанесіть курд, дайте постояти кілька хвилин, зверху розподіліть крем. Розріжте корж на частини й сформуйте рулет.
  7. Охолодіть у холодильнику кілька годин або залиште на ніч.

Як збивати білки на меренгу? 

Вкрай важливо, щоб меренга не опала в духовці. Саме тому посуд повинен бути не лише дуже чистим, а й охолодженим, радить Smakosze.

Білки повинні бути кімнатної температури, а цукор варто додавати лише тоді, коли утворилася піна. Починайте з малої швидкості та підвищуйте її поступово, щоб досягнути стійкості білків. 

