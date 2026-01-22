Меренговий рулет з мандаринами: найкрасивіший десерт цієї зими

Якщо всі звичні десерти вже "приїлися" – варто трішки поекспериментувати. Цей рулет додасть ще один яскравий момент у вашу скарбничку спогадів.

Меренга та мандарин – це поєднання, яке ви точно оціните на всі сто. Трішки старання і терпіння потрібно для того, щоб на вашому столі опинився десерт найвищого класу, розповідає TikTok yummy.lera.

Як приготувати меренговий рулет з мандаринами?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

меренга:

– 200 грамів яєчних білків;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти;

– 300 грамів цукру;

– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;

мандариновий курд:

– 300 грамів почищених мандаринок;

– 30 грамів цукру;

– 2 яєчних жовтки;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;

вершковий крем:

– 400 грамів вершкового сиру;

– 40 грамів цукрової пудри;

– 140 мілілітрів вершків 33%.

Готуємо десерт, який всіх вражає: відео

Приготування:

Білки збийте з сіллю та лимонною кислотою до піни, поступово всипте цукор і збийте до стійких піків. Обережно вмішайте крохмаль. Викладіть на деко з пергаментом рівним шаром і підсушіть при 160 градусах близько 25 хвилин. Готову меренгу переверніть на новий пергамент і повністю охолодіть. Мандарини подрібніть блендером, змішайте з цукром, жовтками та крохмалем. Проваріть до загущення, перетріть через сито й остудіть. Крем-сир, вершки та пудру збийте до густоти. На меренгу нанесіть курд, дайте постояти кілька хвилин, зверху розподіліть крем. Розріжте корж на частини й сформуйте рулет. Охолодіть у холодильнику кілька годин або залиште на ніч.

Як збивати білки на меренгу?

Вкрай важливо, щоб меренга не опала в духовці. Саме тому посуд повинен бути не лише дуже чистим, а й охолодженим, радить Smakosze.

Білки повинні бути кімнатної температури, а цукор варто додавати лише тоді, коли утворилася піна. Починайте з малої швидкості та підвищуйте її поступово, щоб досягнути стійкості білків.

