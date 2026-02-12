Млинці на молоці, які завжди вдаються: як позбавити себе клопотів на Масницю

Масниця – чудова нагода поласувати улюбленими млинцями, але це не означає, що потрібно докладати багато зусиль. Достатньо базового рецепту, аби святкування минуло найкращим чином.

Млинці на молоці – це "база", яка ніколи не підводить та дарує найкращий результат. Кілька хвилин – і на вашому столі буде ціла гора улюблених млинців, які залишиться доповнити улюбленими додатками, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати млинці на молоці?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 250 мілілітрів молока;

– 100 мілілітрів води;

– приблизно 300 грамів борошна;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 щіпка солі.

Завжди ідеальний результат / Фото Freepik

Приготування:

У глибоку миску розбийте яйця, всипте цукор із дрібкою солі та інтенсивно працюйте вінчиком, доки на поверхні не з’явиться ніжна світла піна. Наступним кроком додайте попередньо просіяне борошно. Починайте вимішувати, поступово підливаючи невелику кількість молока та окропу. Важливо спочатку розтерти масу до стану гладкого блискучого густого тіста без жодної грудочки, а вже після цього вводити решту рідини, доводячи суміш до класичної "млинцевої" консистенції. Щоб вироби легко переверталися і були еластичними, дотримуйтеся золотої пропорції: використовуйте мінімум три яйця, а об’єм молока має принаймні вдвічі перевищувати кількість води. Готуйте млинці на добре розігрітій пательні, обсмажуючи з обох боків на помірному вогні до золотавості. Подавати таку страву можна з будь-якими додатками: дітям точно сподобається варіант із розтопленим шоколадом та горнятком гарячого какао.

Чи обовʼязково додавати в тісто на млинці олію?

Це правило не є обовʼязковим до виконання, але позбавляє цілого ряду турбот. Йдеться не лише про спрощення процесу смаження, а й про вплив на текстуру, розповідає Przyslij przepis.

Додавши олію в тісто, ви уникаєте потреби змащувати пательню олією або маслом перед смаженням кожного млинця.

А ще жир робить тісто більш еластичним. Тому якщо ви плануєте згортати млинці в трубочки або складати в конвертики, то будете впевнені, що вони не будуть тріскатися на згинах.

