Млинці на молоці, які завжди вдаються: як позбавити себе клопотів на Масницю
- Масниця – це чудова нагода пригоститися млинцями.
- Важливо врахувати кілька простих секретів, щоб ваші млинці вийшли ідеальними.
Масниця – чудова нагода поласувати улюбленими млинцями, але це не означає, що потрібно докладати багато зусиль. Достатньо базового рецепту, аби святкування минуло найкращим чином.
Млинці на молоці – це "база", яка ніколи не підводить та дарує найкращий результат. Кілька хвилин – і на вашому столі буде ціла гора улюблених млинців, які залишиться доповнити улюбленими додатками, розповідає портал Cookpad.
Як приготувати млинці на молоці?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 250 мілілітрів молока;
– 100 мілілітрів води;
– приблизно 300 грамів борошна;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 щіпка солі.
Завжди ідеальний результат / Фото Freepik
Приготування:
- У глибоку миску розбийте яйця, всипте цукор із дрібкою солі та інтенсивно працюйте вінчиком, доки на поверхні не з’явиться ніжна світла піна.
- Наступним кроком додайте попередньо просіяне борошно. Починайте вимішувати, поступово підливаючи невелику кількість молока та окропу.
- Важливо спочатку розтерти масу до стану гладкого блискучого густого тіста без жодної грудочки, а вже після цього вводити решту рідини, доводячи суміш до класичної "млинцевої" консистенції.
- Щоб вироби легко переверталися і були еластичними, дотримуйтеся золотої пропорції: використовуйте мінімум три яйця, а об’єм молока має принаймні вдвічі перевищувати кількість води.
- Готуйте млинці на добре розігрітій пательні, обсмажуючи з обох боків на помірному вогні до золотавості.
- Подавати таку страву можна з будь-якими додатками: дітям точно сподобається варіант із розтопленим шоколадом та горнятком гарячого какао.
Чи обовʼязково додавати в тісто на млинці олію?
Це правило не є обовʼязковим до виконання, але позбавляє цілого ряду турбот. Йдеться не лише про спрощення процесу смаження, а й про вплив на текстуру, розповідає Przyslij przepis.
Додавши олію в тісто, ви уникаєте потреби змащувати пательню олією або маслом перед смаженням кожного млинця.
А ще жир робить тісто більш еластичним. Тому якщо ви плануєте згортати млинці в трубочки або складати в конвертики, то будете впевнені, що вони не будуть тріскатися на згинах.
Які рецепти варто спробувати?
