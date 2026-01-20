Робимо моментальне морозиво на снігу: рецепт, який підкорив навіть учасників "МастерШеф"
- Морозиво на снігу можна приготувати за кілька хвилин.
- Цей рецепт став популярним трендом, тому кожному потрібно принаймні його спробувати.
Коли на вулиці лютий мороз, можна використати його на свою користь! Наприклад, приготувати морозиво, яке ви зможете їсти вже за лічені хвилини.
Так, морозиво – це не той смаколик, про який зараз усі мріють. Однак спробувати приготувати його на снігу бодай раз варто кожному. Цей рецепт став трендом — його підхопила навіть переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна. Пропонуємо скористатися простим і швидким рецептом з TikTok viikkkssssss.
До речі Домашня варена ковбаса без магазинних добавок: виходить з першого разу
Як приготувати морозиво у снігу?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів вершків 33%;
– трішки згущеного молока;
– ванілін або ванільний цукор.
Оригінальний спосіб приготувати морозиво: відео
Приготування:
- У снігу робимо заглибину і ставимо в неї залізну миску.
- Виливаємо вершки, додаємо згущене молоко та ванілін.
- Активно збиваємо кілька хвилин.
- Морозиво можна подавати в стаканчику або їсти одразу.
Чому для морозива потрібні жирні вершки?
Дуже важливо для морозива використовувати саме жирні вершки. Інакше вода в морозиві кристалізується, і воно буде несмачним, підказує Domowej roboty.
А ще жирні вершки збиваються у стійку піну. Відповідно, десерт буде не тільки смачним, а й ніжним та пишним.
Що ще солоденького приготувати?
Обовʼязково спробуйте цей сирник – він недарма набрав мільйони переглядів.
А ще вам точно сподобається "Дитячий" торт, який підкорює навіть вибагливих дорослих.