Робимо моментальне морозиво на снігу: рецепт, який підкорив навіть учасників "МастерШеф"

Коли на вулиці лютий мороз, можна використати його на свою користь! Наприклад, приготувати морозиво, яке ви зможете їсти вже за лічені хвилини.

Так, морозиво – це не той смаколик, про який зараз усі мріють. Однак спробувати приготувати його на снігу бодай раз варто кожному. Цей рецепт став трендом — його підхопила навіть переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна. Пропонуємо скористатися простим і швидким рецептом з TikTok viikkkssssss.

Як приготувати морозиво у снігу?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів вершків 33%;

– трішки згущеного молока;

– ванілін або ванільний цукор.

Оригінальний спосіб приготувати морозиво: відео

Приготування:

У снігу робимо заглибину і ставимо в неї залізну миску. Виливаємо вершки, додаємо згущене молоко та ванілін. Активно збиваємо кілька хвилин. Морозиво можна подавати в стаканчику або їсти одразу.

Чому для морозива потрібні жирні вершки?

Дуже важливо для морозива використовувати саме жирні вершки. Інакше вода в морозиві кристалізується, і воно буде несмачним, підказує Domowej roboty.

А ще жирні вершки збиваються у стійку піну. Відповідно, десерт буде не тільки смачним, а й ніжним та пишним.

