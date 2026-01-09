Найсмачніші крабові нагетси: їх просто неможливо припинити готувати
Нагетси – це закуска, яку обожнюють усі. У класичному виконанні їх зазвичай роблять з курки, але це не єдиний варіант, який може потішити смаком.
Нагетси – це легко, смачно і завжди незабутньо. Додаємо улюблений соус – і насолоджуємося вільною хвилинкою, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok tastenotalk.
Читайте також Козацькі пиріжки, які не черствіють: рецепт, який передається поколіннями
Як приготувати крабові нагетси?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів крабових паличок;
– 200 грамів твердого сиру;
– 1 яйце;
– 4 столові ложки сметани;
– 4 столові ложки борошна;
– 2 зубчики часнику;
– пучок петрушки;
– сіль та перець;
– панко та ще 1 – 2 яйця для кляру.
Готуємо оригінальні нагетси: дивіться відео
Приготування:
- Натріть крабові палички та сир на тертці.
- Додайте яйце, сметану, борошно, подрібнений часник, дрібно нарізану петрушку, сіль і перець.
- Добре перемішайте масу до однорідності. Сформуйте з суміші брусочки.
- Вмочіть їх у збите яйце, потім обваляйте в паніровці.
- Обсмажуйте на розігрітій олії до рум’яної, золотистої скоринки з усіх боків.
З чого ще можна зробити нагетси?
Вам може сподобатися британський варіант з білої риби. Це одна з найпопулярніших англійських страв, розповідає Smakosze.
А ще вам може сподобатися вегетаріанський варіант. Нут або квасоля – це не лише смачно, а й надзвичайно поживний варіант, адже в них багато білка.
Що ще смачного приготувати?
Козацькі пиріжки наситять всю сімʼю і дуже довго не черствіють.
А якщо захочеться солоденького, то в пригоді стане найніжніший десерт без випікання.