Смачна та проста намазка з буряка: не шукайте складних рецептів у піст

У піст завжди шукають прості закуски – хоч без м’яса, але зі смаком. Намазка з буряка підходить, як для сніданку, так і для перекусу.

Важливо правильно обсмажити цибулю й не перегріти томатну пасту – від цього залежить глибина смаку, повідомляє Господинька. Намазка виходить насиченою з часниковою пікантністю.

Цікаво Салат "Мадам" – рецепт на щодень і на свято: максимум смаку без зайвих витрат

Як приготувати пісну намазку з буряка?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 відварений буряк;

– 2 цибулини;

– 3 столові ложки олії;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– за потреби хліб або батон.

Така смакота / Фото unsplash

Приготуватиння:

Буряк натріть на середній або дрібній тертці – як вам більше подобається. Цибулю наріжте дрібним кубиком. На сковорідці добре розігрійте олію, перекладіть цибулю й пасеруйте, помішуючи, доки вона стане м’якою, ніжною та злегка золотистою. Додайте добру дрібку чорного меленого перцю, перемішайте, а за кілька секунд викладіть томатну пасту й прогрійте її зовсім недовго – приблизно пів хвилини, не припиняючи мішати. Тоді додайте часник, пропущений через прес, ще раз швидко перемішайте й зніміть сковорідку з вогню – нехай суміш трохи охолоне. Охолоджену засмажку перекладіть до натертого буряка, посоліть до смаку та ретельно перемішайте. Подавайте намазку на хрустких грінках – для цього підсушіть скибочки хліба на сухій розігрітій сковорідці з обох боків або скористайтеся тостером.

Як швидко приготувати буряк?

Не варто зрізати хвостик і проколювати шкірку. Якщо порушити цілісність, буряк втратить частину соку, стане блідим і менш насиченим, пише Ukr.media.

Перед варінням його просто добре слід промити щіткою та не очищувати. Найшвидший спосіб на плиті – варити в невеликій кількості води під кришкою 30–40 хвилин.

Потім одразу перекласти в дуже холодну воду на 10–15 хвилин. Різкий перепад температури ніби зварить його всередині й пом’якшить структуру. Після цього шкірка легко знімається навіть руками.

Ще швидше – нарізати буряк великими шматками й варити вже очищеним. Так він буде готовий за 20 – 25 хвилин. Єдиний мінус – частина кольору перейде у воду, але для салатів це не критично.

Що смачного спробувати приготувати?