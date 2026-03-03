Укр Рус
3 березня, 22:25
3

Смачна та проста намазка з буряка: не шукайте складних рецептів у піст

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт пісної намазки з буряка включає відварений буряк, цибулю, олію, томатну пасту, часник, сіль та перець.
  • Для приготування буряка швидко варіть його в невеликій кількості води під кришкою або наріжте на великі шматки.

У піст завжди шукають прості закуски – хоч без м’яса, але зі смаком. Намазка з буряка підходить, як для сніданку, так і для перекусу.

Важливо правильно обсмажити цибулю й не перегріти томатну пасту – від цього залежить глибина смаку, повідомляє Господинька. Намазка виходить насиченою з часниковою пікантністю. 

Як приготувати пісну намазку з буряка? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 1 відварений буряк; 
– 2 цибулини; 
– 3 столові ложки олії; 
– 1 столова ложка томатної пасти; 
– 2 зубчики часнику; 
– сіль та перець до смаку; 
– за потреби хліб або батон. 

Така смакота / Фото unsplash 

Приготуватиння: 

  1. Буряк натріть на середній або дрібній тертці – як вам більше подобається. Цибулю наріжте дрібним кубиком.
  2. На сковорідці добре розігрійте олію, перекладіть цибулю й пасеруйте, помішуючи, доки вона стане м’якою, ніжною та злегка золотистою.
  3. Додайте добру дрібку чорного меленого перцю, перемішайте, а за кілька секунд викладіть томатну пасту й прогрійте її зовсім недовго – приблизно пів хвилини, не припиняючи мішати.
  4. Тоді додайте часник, пропущений через прес, ще раз швидко перемішайте й зніміть сковорідку з вогню – нехай суміш трохи охолоне.
  5. Охолоджену засмажку перекладіть до натертого буряка, посоліть до смаку та ретельно перемішайте.
  6. Подавайте намазку на хрустких грінках – для цього підсушіть скибочки хліба на сухій розігрітій сковорідці з обох боків або скористайтеся тостером. 

Як швидко приготувати буряк? 

Не варто зрізати хвостик і проколювати шкірку. Якщо порушити цілісність, буряк втратить частину соку, стане блідим і менш насиченим, пише Ukr.media

Перед варінням його просто добре слід промити щіткою та не очищувати. Найшвидший спосіб на плиті – варити в невеликій кількості води під кришкою 30–40 хвилин. 

Потім одразу перекласти в дуже холодну воду на 10–15 хвилин. Різкий перепад температури ніби зварить його всередині й пом’якшить структуру. Після цього шкірка легко знімається навіть руками. 

Ще швидше – нарізати буряк великими шматками й варити вже очищеним. Так він буде готовий за 20 – 25 хвилин. Єдиний мінус – частина кольору перейде у воду, але для салатів це не критично.

Що смачного спробувати приготувати? 