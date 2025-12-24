Укр Рус
24 грудня, 23:00
2

Готуйте одразу подвійну порцію: новорічна намазка замість бутербродів зі шпротами

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Бутерброди зі шпротами замінюють новою закускою зі скумбрії гарячого копчення.
  • Вона проста у приготуванні та дарує нові акценти. 

Бутерброди зі шпротами – це вже минуле. Варто приготувати більш стильну закуску, яка зникне зі столу в лічені секунди.

Ця намазка стане для вас відкриттям нового стилю та смаку. Майже без зусиль ви створите закуску, яку гості ще довго розхвалюватимуть за кожної нагоди, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Лізи Глінської

Як приготувати новорічну закуску? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 300 грамів скумбрії гарячого копчення; 
– 150 грамів крем-сиру; 
– 1 чайна ложка лимонного соку; 
– 1/3 чайної ложки копченої паприки; 
– 1 варене яйце; 
– сіль.

Свято без зусиль / Фото Pixabay

Приготування: 

  1. Відокремте рибне філе від кісток, викладіть його в миску, додайте крем-сир і добре перемішайте до однорідності.
  2. Яйце натріть на тертці та введіть у рибну масу.
  3. Приправте копченою паприкою, збризніть лимонним соком і ще раз ретельно вимішайте.
  4. Накрийте паштет харчовою плівкою та поставте в холодильник охолодитися.
  5. Перед подачею намастіть паштет на хрусткі грінки й злегка присипте паприкою.

Як вибрати копчену скумбрію? 

Зверніть увагу на колір. Уникайте продукти з яскравим жовтим відтінком, радить Beszamel

Мʼясо повинно бути пружним. Запах – лише копчення, якщо є "кислинка", то це може бути тривожним сигналом. 

