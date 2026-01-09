Сирна намазка "сільська": модні паштети навіть поруч не стоять

Мати в холодильнику смачну намазку – це завжди гарна ідея. Тим паче що надовго вона там точно не затримається.

Сир – чудова основа для апетитної намазки, завдяки якій ви чекатимете на перекус з особливим нетерпінням. 24 Канал пропонує зробити запаси для смачної перерви за рецептом порталу Cookpad.

Як зробити смачну сирну намазку?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів твердого сиру;

– 100 грамів кисломолочного сиру;

– 1 середній зубчик часнику;

– 2 столові ложки густої сметани;

– сіль та перець до смаку;

– кріп або зелена цибуля.

Швидкий порятунок від голоду / Фото "Татусева їжа"

Приготування:

Натріть твердий сир на дрібній тертці – чим дрібніша стружка, тим одноріднішою буде консистенція намазки. Кисломолочний сир перекладіть у миску й злегка розімніть ложкою. Додайте натертий твердий сир і акуратно перемішайте, щоб маса залишалась повітряною, а не збитою. Подрібніть часник якомога дрібніше або пропустіть через прес. Додайте його до сирної маси, після чого введіть сметану. Вона зв’яже інгредієнти та зробить намазку пластичною. Посоліть і поперчіть до смаку і додайте подрібнену зелень. Додайте дрібно нарізану зелень наприкінці, Накрийте намазку харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.

Як купити якісний кисломолочний сир?

Натуральний сир повинен бути чіткого білого кольору, можливий кремовий відтінок. Запах – легкий кисломолочний аромат, підказує Smakosze.

Якщо ж купуєте сир в упаковці, то в складі повинні бути лише молоко, закваска та іноді сичужний фермент, іноді – хлористий кальцій. Наявність сої, пальмової олії чи консервантів – тривожний сигнал.

