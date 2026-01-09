Сирна намазка "сільська": модні паштети навіть поруч не стоять
- Сирна намазка "сільська" є смачною і швидко зникає з холодильника.
- Для її приготування треба найпростіші інгредієнти, тому можна сміливо готувати одразу подвійну порцію.
Мати в холодильнику смачну намазку – це завжди гарна ідея. Тим паче що надовго вона там точно не затримається.
Сир – чудова основа для апетитної намазки, завдяки якій ви чекатимете на перекус з особливим нетерпінням. 24 Канал пропонує зробити запаси для смачної перерви за рецептом порталу Cookpad.
Як зробити смачну сирну намазку?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів твердого сиру;
– 100 грамів кисломолочного сиру;
– 1 середній зубчик часнику;
– 2 столові ложки густої сметани;
– сіль та перець до смаку;
– кріп або зелена цибуля.
Швидкий порятунок від голоду / Фото "Татусева їжа"
Приготування:
- Натріть твердий сир на дрібній тертці – чим дрібніша стружка, тим одноріднішою буде консистенція намазки.
- Кисломолочний сир перекладіть у миску й злегка розімніть ложкою.
- Додайте натертий твердий сир і акуратно перемішайте, щоб маса залишалась повітряною, а не збитою.
- Подрібніть часник якомога дрібніше або пропустіть через прес. Додайте його до сирної маси, після чого введіть сметану. Вона зв’яже інгредієнти та зробить намазку пластичною.
- Посоліть і поперчіть до смаку і додайте подрібнену зелень. Додайте дрібно нарізану зелень наприкінці,
- Накрийте намазку харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.
Як купити якісний кисломолочний сир?
Натуральний сир повинен бути чіткого білого кольору, можливий кремовий відтінок. Запах – легкий кисломолочний аромат, підказує Smakosze.
Якщо ж купуєте сир в упаковці, то в складі повинні бути лише молоко, закваска та іноді сичужний фермент, іноді – хлористий кальцій. Наявність сої, пальмової олії чи консервантів – тривожний сигнал.
