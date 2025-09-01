Укр Рус
1 вересня, 12:41
20 хвилин і насолода на столі: бюджетна намазка, що підкорить навіть найвибагливіших

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Серед безлічі намазок хітом сезону просто зобов'язана стати кабачкова з плавленим сиром.
  • Її можна приготувати всього за 20 хвилин. В результаті вийде ніжний та ароматний спред, що сподобається всім без винятку. 

Кабачки є універсальним інгредієнтом, придатним не лише для консервації та тушкування, а й для приготування смачної намазки. Додайте до неї часник і багато плавленого сирку, й смак буде неперевершений.

Всього за 20 хвилин ви приготуєте страву, яка сподобається навіть найскептичнішим споживачам. Рецептом намазки з кабачків ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @_with_anna._.

Як приготувати кабачкову намазку?

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 600 грамів кабачків; 
– 1 цибуля; 
– 1 морква; 
– 1 зубок часнику; 
– 2 плавлених сирки; 
– сіль, перець – на смак; 
– олія для смаження.

Покроковий рецепт намазки: дивіться відео

Приготування:

  1. Кабачки наріжте на кубики. Посоліть і відтисніть. 
     
  2. Цибулю наріжте кубиками. Підсмажте на олії до золотистості. Додайте терту моркву і смажте ще 2 хвилини.
     
  3. Відтисніть від рідини кабачки й додайте до овочів. Тушкуйте під кришкою до м'якості.
     
  4. Натріть часник і додайте тертий плавлений сир. Перемішайте і додайте спеції. Зачекайте, поки розтане сир, і можете подавати.

Смачного!

