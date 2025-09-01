1 вересня, 12:41
20 хвилин і насолода на столі: бюджетна намазка, що підкорить навіть найвибагливіших
Кабачки є універсальним інгредієнтом, придатним не лише для консервації та тушкування, а й для приготування смачної намазки. Додайте до неї часник і багато плавленого сирку, й смак буде неперевершений.
Всього за 20 хвилин ви приготуєте страву, яка сподобається навіть найскептичнішим споживачам. Рецептом намазки з кабачків ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @_with_anna._.
Як приготувати кабачкову намазку?
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 600 грамів кабачків;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 зубок часнику;
– 2 плавлених сирки;
– сіль, перець – на смак;
– олія для смаження.
Покроковий рецепт намазки: дивіться відео
Приготування:
- Кабачки наріжте на кубики. Посоліть і відтисніть.
- Цибулю наріжте кубиками. Підсмажте на олії до золотистості. Додайте терту моркву і смажте ще 2 хвилини.
- Відтисніть від рідини кабачки й додайте до овочів. Тушкуйте під кришкою до м'якості.
- Натріть часник і додайте тертий плавлений сир. Перемішайте і додайте спеції. Зачекайте, поки розтане сир, і можете подавати.
Смачного!
Що ще приготувати з кабачків?
- Кабачки настільки універсальні, що будь-який рецепт з ними просто приречений на успіх. Ця закуска з кабачків стане приємним сюрпризом навіть для досвідчених господинь.
- Можна приготувати і салат з кабачками, який відрізняється оригінальним смаком і добре поєднується з іншими стравами.
- Якщо ж збираєтеся подавати до столу м'ясо або картоплю – обов'язково зробіть мариновані кабачки.
- Звісно, куди ж без кабачкової ікри, що взимку радуватиме не раз. Рецептів існує безліч: з майонезом, кетчупом або швидкоруч на сковороді.