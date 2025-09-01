Укр Рус
1 сентября, 12:41
2

20 минут и наслаждение на столе: бюджетная намазка, которая покорит даже самых требовательных

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Среди множества намазок хитом сезона просто обязана стать кабачковая с плавленым сыром.
  • Ее можно приготовить всего за 20 минут. В результате получится нежный и ароматный спред, что понравится всем без исключения.

Кабачки являются универсальным ингредиентом, пригодным не только для консервации и тушения, но и для приготовления вкусной намазки. Добавьте к ней чеснок и много плавленого сырка, и вкус будет непревзойденный.

Всего за 20 минут вы приготовите блюдо, которое понравится даже самым скептическим потребителям. Рецептом намазки из кабачков делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @_with_anna._.

Как приготовить кабачковую намазку?

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты: 
– 600 граммов кабачков; 
– 1 лук; 
– 1 морковь; 
– 1 зубок чеснока; 
– 2 плавленых сырка; 
– соль, перец – по вкусу; 
– масло для жарки.

Пошаговый рецепт намазки: смотрите видео

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте на кубики. Посолите и отожмите. 
     
  2. Лук нарежьте кубиками. Поджарьте на растительном масле до золотистости. Добавьте тертую морковь и жарьте еще 2 минуты.
     
  3. Отожмите от жидкости кабачки и добавьте к овощам. Тушите под крышкой до мягкости.
     
  4. Натрите чеснок и добавьте тертый плавленый сыр. Перемешайте и добавьте специи. Подождите, пока растает сыр, и можете подавать.

Приятного аппетита!

Что еще приготовить из кабачков?

  • Кабачки настолько универсальны, что любой рецепт с ними просто обречен на успех. Эта закуска из кабачков станет приятным сюрпризом даже для опытных хозяек.
  • Можно приготовить и салат с кабачками, который отличается оригинальным вкусом и хорошо сочетается с другими блюдами.
  • Если же собираетесь подавать к столу мясо или картофель – обязательно сделайте маринованные кабачки.
  • Конечно, куда же без кабачковой икры, что зимой будет радовать не раз. Рецептов существует множество: с майонезом, кетчупом или на скорую руку на сковороде.