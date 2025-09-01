1 сентября, 12:41
20 минут и наслаждение на столе: бюджетная намазка, которая покорит даже самых требовательных
- Среди множества намазок хитом сезона просто обязана стать кабачковая с плавленым сыром.
- Ее можно приготовить всего за 20 минут. В результате получится нежный и ароматный спред, что понравится всем без исключения.
Кабачки являются универсальным ингредиентом, пригодным не только для консервации и тушения, но и для приготовления вкусной намазки. Добавьте к ней чеснок и много плавленого сырка, и вкус будет непревзойденный.
Всего за 20 минут вы приготовите блюдо, которое понравится даже самым скептическим потребителям. Рецептом намазки из кабачков делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @_with_anna._.
Как приготовить кабачковую намазку?
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 600 граммов кабачков;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 зубок чеснока;
– 2 плавленых сырка;
– соль, перец – по вкусу;
– масло для жарки.
Пошаговый рецепт намазки: смотрите видео
Приготовление:
- Кабачки нарежьте на кубики. Посолите и отожмите.
- Лук нарежьте кубиками. Поджарьте на растительном масле до золотистости. Добавьте тертую морковь и жарьте еще 2 минуты.
- Отожмите от жидкости кабачки и добавьте к овощам. Тушите под крышкой до мягкости.
- Натрите чеснок и добавьте тертый плавленый сыр. Перемешайте и добавьте специи. Подождите, пока растает сыр, и можете подавать.
Приятного аппетита!
