Улюблені палюшки з картоплі та борошна: рецепт, який підкорив соцмережі
- Палюшки готуються з картоплі, жовтка, борошна та крохмалю, а подаються з томатним соусом і сиром.
- Це чудова страва на кожен день, в якої дуже давня історія.
Палюшки – це ідеальна опція, коли потрібно приготувати щось смачненьке без зайвих зусиль. А з улюбленим соусом вони смакують просто казково!
Палюшки – це давня українська страва, яка ніколи не втрачає актуальності та залишається улюбленицею господинь. 24 Канал пропонує подарувати собі порцію задоволення за рецептом з TikTok tak.smachno.tyt.
Читайте також Салат "Графиня" перевершив "Шубу": салат з буряка, в який ви закохаєтесь
Як приготувати палюшки?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів картоплі (в ідеалі – вчорашнє пюре);
– 1 жовток;
– 150 грамів борошна;
– 20 грамів крохмалю;
– сіль до смаку;
соус:
– томатне пюре;
– італійські або прованські трави;
– улюблений сир.
Простий рецепт улюблених палюшок: відео
Приготування:
- Відваріть картоплю, розімніть її товкачкою, як на пюре, без масла та сметани, і дайте охолонути до ледь теплого стану.
- Додайте крохмаль, жовток і сіль.
- Поступово підсипайте просіяне борошно та замісіть м’яке, ніжне тісто: спочатку лопаткою, потім руками.
- Поставте тісто в холодильник на 30 – 60 хвилин.
- Злегка припиліть руки борошном і сформуйте кульки або палюшки бажаної форми.
- Тісто має бути трохи липким, але добре тримати форму.
- Варіть палюшки в підсоленій воді.
- Коли вони спливуть, зачекайте ще 2 хвилини й виймайте.
- Паралельно розігрійте на сковороді томатне пюре з дрібкою італійських спецій.
- Перекладіть у соус готові палюшки, обережно переверніть їх з усіх боків, посипте тертим пармезаном і накрийте кришкою, щоб сир розплавився.
Чому для палюшок краще брати вчорашнє пюре?
Це не просто економія і ефективне використання продуктів – йдеться про технологію приготування. У картоплі, яка постояла, кращий крохмаль, що ідеально для структури страви, передає Przyslij przepis.
А ще прийдеться додавати до палюшок менше борошна. Це означає, що вони будуть ніжнішими і не "гумовими".
Що ще смачного приготувати?
Козацькі пиріжки довго не черствітимуть та повернуть у дитинство.
А ще вам точно стане у пригоді фінський солоний млинець.