Улюблені палюшки з картоплі та борошна: рецепт, який підкорив соцмережі

Палюшки – це ідеальна опція, коли потрібно приготувати щось смачненьке без зайвих зусиль. А з улюбленим соусом вони смакують просто казково!

Палюшки – це давня українська страва, яка ніколи не втрачає актуальності та залишається улюбленицею господинь. 24 Канал пропонує подарувати собі порцію задоволення за рецептом з TikTok tak.smachno.tyt.

Читайте також Салат "Графиня" перевершив "Шубу": салат з буряка, в який ви закохаєтесь

Як приготувати палюшки?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів картоплі (в ідеалі – вчорашнє пюре);

– 1 жовток;

– 150 грамів борошна;

– 20 грамів крохмалю;

– сіль до смаку;

соус:

– томатне пюре;

– італійські або прованські трави;

– улюблений сир.

Простий рецепт улюблених палюшок: відео

Приготування:

Відваріть картоплю, розімніть її товкачкою, як на пюре, без масла та сметани, і дайте охолонути до ледь теплого стану. Додайте крохмаль, жовток і сіль. Поступово підсипайте просіяне борошно та замісіть м’яке, ніжне тісто: спочатку лопаткою, потім руками. Поставте тісто в холодильник на 30 – 60 хвилин. Злегка припиліть руки борошном і сформуйте кульки або палюшки бажаної форми. Тісто має бути трохи липким, але добре тримати форму. Варіть палюшки в підсоленій воді. Коли вони спливуть, зачекайте ще 2 хвилини й виймайте. Паралельно розігрійте на сковороді томатне пюре з дрібкою італійських спецій. Перекладіть у соус готові палюшки, обережно переверніть їх з усіх боків, посипте тертим пармезаном і накрийте кришкою, щоб сир розплавився.

Чому для палюшок краще брати вчорашнє пюре?

Це не просто економія і ефективне використання продуктів – йдеться про технологію приготування. У картоплі, яка постояла, кращий крохмаль, що ідеально для структури страви, передає Przyslij przepis.

А ще прийдеться додавати до палюшок менше борошна. Це означає, що вони будуть ніжнішими і не "гумовими".

Що ще смачного приготувати?