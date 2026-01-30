Укр Рус
30 січня, 20:15
Величезний панський дерун: гуцульський рецепт, який ви повинні знати

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Панський дерун – гуцульський рецепт, що легше готувати, ніж звичайні деруни, з використанням картоплі, цибулі, яйця та борошна.
  • До дерунів додається грибна підлива з печериць, цибулі, вершків та твердого сиру для додаткового смаку.

Деруни – це та страва, перед якою просто неможливо встояти. А коли порція просто гігантська – то й поготів.

Панський дерун – це винахід гуцульських господинь, який точно припаде вам до смаку. Готувати його легше, ніж звичайні деруни, а улюбленої страви виходить ще більше на порцію. Переконайтеся у цьому з рецептом з інстаграму liliya.cooking.

Як приготувати панський дерун

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 6 – 7 картоплин;
– 2 цибулі;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль та перець до смаку;
грибна підлива: 
– 500 грамів печериць;
– 1 цибуля;
– 50 мілілітрів вершків;
– сіль та перець до смаку;
– твердий сир. 

Готуємо знамениті панські деруни: відео 

Приготування

  1. Натріть картоплю й цибулю, додайте яйце, борошно та спеції, добре перемішайте.
  2. Обсмажте деруни на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків.
  3. Для соусу гриби дрібно наріжте, підсмажте з цибулею, приправте, влийте вершки й тушкуйте під кришкою кілька хвилин.
  4. Подавайте деруни гарячими, поливши грибним соусом і посипавши тертим сиром.

З якої картоплі готувати деруни? 

Вибір картоплі – важлива частина приготування дерунів. Саме від цього вибору залежить консистенція та смак страви, розповідає Cookpad

Обирайте крохмалисту картоплю – це найкращий союзник у приготуванні дерунів. Перевірити вміст крохмалю дуже просто: розріжте картоплю навпіл та потріть половинки одна об одну. 

Якщо зможете підняти їх разом, тримаючи лише одну частинку – все чудово і деруни будуть неймовірними. 

