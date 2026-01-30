Величезний панський дерун: гуцульський рецепт, який ви повинні знати

Деруни – це та страва, перед якою просто неможливо встояти. А коли порція просто гігантська – то й поготів.

Панський дерун – це винахід гуцульських господинь, який точно припаде вам до смаку. Готувати його легше, ніж звичайні деруни, а улюбленої страви виходить ще більше на порцію. Переконайтеся у цьому з рецептом з інстаграму liliya.cooking.

Читайте також Бюджетний торт "Пʼяна вишня" від Лілії Цвіт: робимо велику порцію задоволення своїми руками

Як приготувати панський дерун

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 – 7 картоплин;

– 2 цибулі;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль та перець до смаку;

грибна підлива:

– 500 грамів печериць;

– 1 цибуля;

– 50 мілілітрів вершків;

– сіль та перець до смаку;

– твердий сир.

Готуємо знамениті панські деруни: відео

Приготування:

Натріть картоплю й цибулю, додайте яйце, борошно та спеції, добре перемішайте. Обсмажте деруни на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Для соусу гриби дрібно наріжте, підсмажте з цибулею, приправте, влийте вершки й тушкуйте під кришкою кілька хвилин. Подавайте деруни гарячими, поливши грибним соусом і посипавши тертим сиром.

З якої картоплі готувати деруни?

Вибір картоплі – важлива частина приготування дерунів. Саме від цього вибору залежить консистенція та смак страви, розповідає Cookpad.

Обирайте крохмалисту картоплю – це найкращий союзник у приготуванні дерунів. Перевірити вміст крохмалю дуже просто: розріжте картоплю навпіл та потріть половинки одна об одну.

Якщо зможете підняти їх разом, тримаючи лише одну частинку – все чудово і деруни будуть неймовірними.

Що ще смачного приготувати?