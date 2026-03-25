Укр Рус
25 березня, 00:30
3

Прабабусі на цьому зналися: перевірений рецепт "Львівської" паски від Дарії Цвєк

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • "Львівська" паска від Дарії Цвєк є популярним великоднім рецептом з традиційними інгредієнтами, такими як борошно, молоко, дріжджі, масло, яйця, родзинки і цукати.
  • Для уникнення тріщин у пасці важливо використовувати пшеничне борошно першого ґатунку та дотримуватись пропорцій інгредієнтів.

Деякі великодні рецепти не втрачають популярності роками, бо в них поєднуються добра традиція та перевірені пропорції. А ще той самий смак, який хочеться повторювати знову.

"Львівська" паска від Дарії Цвєк належить саме до таких – це святкова випічка з характером, яка давно стала впізнаваною для багатьох родин, пише Onyshkevychi. У цій пасці немає випадкових деталей – усе продумано до найменших дрібниць.

Як приготувати паску від Дарії Цвєк? 

  • Час: 4 години
  • Порцій: 6 

Інгредієнти:
– 750 грамів борошна; 
– 300 мілілітрів молока 2,5%; 
– 8 жовтків; 
– 50 грамів дріжджів; 
– 50 грамів пресованих дріжджів; 
– 150 грамів масла; 
– 150 грамів цукру; 
– 10 грамів ванільного цукру;
– 0,5 чайної ложки солі; 
– 50 грамів родзинок; 
– 50 грамів цукатів; 
– 3 мигдалини;
для глазурі: 
– 200 грамів цукрової пудри;
– 1 білок; 
– 1 чайна ложка лимонного соку. 

Робимо паску, яка точно вдасться ідеальною: відео 

Приготування: 

  1. У глибоку миску налийте підігріте молоко, додайте чайну ложку цукру, сухі дріжджі, перемішайте та залиште під кришкою на 15 хвилин. Відокремте яєчні жовтки від білків.
  2. Додайте до жовтків цукор, ванільний цукор і збийте вінчиком до однорідної світлої маси. У просіяному борошні зробіть заглиблення та вилийте туди опару. Додайте сіль, збиті жовтки, перемішайте та замісіть тісто.
  3. Додайте розтоплене вершкове масло і продовжуйте вимішувати тісто протягом 10 хвилин. Додайте промиті та висушені родзинки, подрібнений мигдаль і перемішайте.
  4. Сформуйте з тіста кулю, накрийте її рушником і залиште в теплому місці на 2 години, щоб тісто збільшилося в об'ємі. Після цього злегка обімніть тісто, розділіть на порції, сформуйте кульки та викладіть у форми, заповнивши їх на третину. Накрийте рушником і дайте тісту піднятися ще 20 хвилин.
  5. Змастіть паски збитим яйцем і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору. Час випікання залежить від розміру форм і становить від 45 до 60 хвилин.
  6. Дайте паскам охолонути та вийміть з форм. Для глазурі змішайте цукрову пудру з яєчним білком і добре розітріть виделкою. Додайте лимонний сік і перемішайте. Покрийте паски глазур'ю та за бажанням прикрасьте.

Чому паска тріскається? 

Під час випікання паски часто виникає одна й та сама проблема – тісто тріскає. Найчастіше це стається через борошно. Одна з них – невдало вибране борошно, пише Тelegraf

Важливо зважати не лише на сорт, а й на помел. Для паски радять брати пшеничне борошно першого ґатунку, адже воно містить більше клейковини та крохмалю. Завдяки цьому тісто виходить еластичнішим і краще тримає форму в духовці. 

Ще одна поширена помилка – надлишок борошна. Саме тому варто точно дотримуватися пропорцій, вказаних у рецепті. Щоб перевірити консистенцію тіста, його можна надрізати ножем – якщо воно не липне до леза, значить уже готове до випікання.

