6 березня, 23:41
3

Звичайні інгредієнти – а смак такий насичений: як приготувати пісну грибну підливу

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Грибна підлива готується з сушених білих грибів, цибулі, олії, борошна, солі та перцю, і підходить до картоплі або квасолі.
  • Сушені гриби слід зберігати в щільно закритій скляній або пластиковій банці без доступу до вологи, тепла та світла.

Є страви, які не потребують вишуканих продуктів, але легко рятують обід. Грибна підлива – саме з цього переліку.

Сушені гриби дають насичений аромат, а проста засмажка з борошна створює густу текстуру соусу, пише у себе на сторінці в Тікток Оksana_kretsul. Виходить підлива, яка добре пасує до картоплі, квасолі чи інших пісних страв.

Як приготувати пісну грибну підливу? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 50 грамів сушених білих грибів; 
– 1 цибулина; 
– оливкова або соняшникова олія; 
– сіль; 
– перець; 
– 500–750 грамів води; 
– 40–50 грамів борошна.

Робимо дуже смачну підливу з грибів: відео

Приготування:

  1. Залийте сушені гриби окропом, накрийте кришкою і залиште на 20 хвилин.
  2. Після цього злийте воду, знову залийте гриби окропом – приблизно 750 мілілітрів – і варіть 20–25 хвилин.
  3. Тим часом дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до золотистого кольору. Окремо на сковороді з товстим дном обсмажте борошно, постійно помішуючи, щоб воно стало ледь золотавим.
  4. Далі злийте воду з грибів: самі гриби перекладіть до цибулі, а грибний відвар невеликими порціями вливайте в борошно, безперервно помішуючи. Потім посоліть.
  5. Щоб маса вийшла без грудочок, її можна збити вінчиком або блендером.
  6. Гриби з цибулею щедро посоліть і поперчіть.
  7. Воду до соусу додавайте не всю одразу, а потроху – так легше контролювати густину. Чим більше рідини, тим рідшим буде соус.
  8. Якщо використали весь грибний відвар, а маса все одно залишається надто густою, долийте трохи окропу. Коли гриби з цибулею добре обсмажаться, влийте до них грибний соус і протушкуйте все разом. 

Як зберігати сушені гриби? 

Сушені гриби найкраще зберігаються там, де немає вологи, тепла й світла, пише wikiHow. Саме ці чинники псують їх найшвидше. 

Якщо поставити гриби в шафу біля плити чи батареї, довго вони не простоять. Найкраще їх тримати у щільно закритій скляній або пластиковій банці. Це значно надійніше, ніж пакет. У ньому гриби можуть відвогнути, запліснявіти, а інколи в них заводяться шкідники. Коли сушені гриби планують тримати довше, аж до кількох місяців, їх варто покласти у холодильник. 

Перед приготуванням сушені гриби необхідно залити теплою водою приблизно на 30 хвилин. За цей час вони встигають розм’якнути.

