Пісний яблучний пиріг без грама молока та яєць: цей десерт ви полюбите надовго
- Яблучний пиріг у пісному виконанні нічим не поступається оригінальному рецепту.
- Для ідеального пирога рекомендуються сорти яблук з щільною м’якоттю та кислинкою, такі як "Гренні Сміт", "Антонівка" чи "Ренет Симиренка".
Яблучний пиріг завжди перебуватиме в топі кулінарних вподобань українських господинь. Навіть в піст не варто відмовлятися від улюбленого смаколика – вихід завжди є!
Мʼяка та ніжні текстура – це саме те, за що ми так любимо пиріг з яблуками. Докладати зусиль не доведеться, треба лише змішати інгредієнти ложкою. Повірте: навіть цього може бути цілком достатньо для фантастичного результату, розповідає портал Shuba.
Як приготувати пісний пиріг з яблуками?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 150 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 150 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів соняшникової олії;
– родзинки та кориця на смак.
Улюблений смаколик завжди доречний
Приготування:
- Ретельно промийте яблука та наріжте їх скибочками середнього розміру.
- У глибокій ємності з’єднайте цукор, дрібку солі, корицю, олію та теплу воду. Активно перемішуйте суміш, доки солодкі кристали повністю не розчиняться в рідині.
- Після цього поступово всипайте просіяне з розпушувачем борошно, замішуючи гладке тісто, що за своєю консистенцією має нагадувати густу домашню сметану.
- В отриману масу додайте підготовлені яблука та попередньо промиті родзинки, обережно перемішуючи все лопаткою для рівномірного розподілу начинки.
- Перелийте тісто у застелену пергаментом та змащену форму, розрівняйте поверхню.
- Поставте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 – 45 хвилин.
- Як тільки пиріг набуде апетитного золотистого відтінку, діставайте його, дайте трохи охолонути і подавайте до столу.
Які яблука найкраще підходять для пирога?
Для ідеального пирога найкраще обирати сорти яблук із щільною м’якоттю та вираженою кислинкою. Саме кислота балансує солодкість тіста, а міцна структура плоду дозволяє скибочкам тримати форму і не перетворюватися на однорідне пюре під впливом високої температури, радить портал Wszystkiego slodkiego.
Найпопулярнішим вибором серед кулінарів є "Гренні Сміт". Вони залишаються хрусткими навіть після 40 хвилин у духовці та дають приємний контрастний смак. Чудовим вибором також будуть сорти "Антонівка" або "Ренет Симиренка".
Якщо ж ви шукаєте золоту середину між солодкістю та міцністю, зверніть увагу на "Джонаголд" або "Голден Делішес". Вони мають медові нотки, але потребують трохи менше цукру в самому тісті. Професійні пекарі часто радять використовувати "мікс" із двох або трьох різних сортів в одному пирозі, щоб збалансувати смаки та отримати цікаву структуру.
