Найкраще поєднання вишні та кокосу: готуємо незабутній пляцок "Різдво в Карпатах"

Святкові пляцки – це завжди про особливі емоції, але деякі дарують справжній фонтан захоплення. "Різдво в Карпатах" – один з пунктів цього яскравого переліку смаколиків.

Цей пляцок приємно потішить смаковою гармонією навіть примхливих гурманів. Потрібні звичні інгредієнти та зовсім трішки старання, щоб ваш святковий десерт обговорювали ще дуже довго, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм uliana_borus.

Як приготувати пляцок "Різдво в Карпатах"?

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

вишнево-кокосові коржі:

– 5 яєчних жовтків;

– 100 грамів цукру;

– 200 грамів масла;

– 16 грамів розпушувача;

– 350 грамів борошна;

– 100 грамів сметани;

кокосова начинка:

– 5 яєчних білків;

– 200 грамів кокосової стружки;

– 30 грамів борошна;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 100 грамів цукру;

сирно-макові коржі:

– 6 яєць;

– 250 грамів цукру;

– 300 грамів вершкового сиру Філадельфія;

– 1200 грамів домашнього сиру;

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 50 мілілітрів вершків 33%;

заварний крем:

– 4 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 30 грамів борошна;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 500 мілілітрів молока;

– 350 грамів масла;

– 2 краплі ванільного екстракту;

– 30 мілілітрів алкоголю (найкраще використовувати бейліс).

Робимо пляцок, про який довго говоритимуть: відео

Приготування:

З’єднайте всі інгредієнти для вишнево-кокосових коржів і замісіть тісто. Воно має вийти трохи густішим за сметану, добре тримати форму й не липнути до рук. Поділіть тісто на дві частини та сформуйте два коржі. На кожен рівномірно викладіть консервовані вишні, попередньо добре відцідивши їх від соку. Для кокосового шару збийте білки з цукром до щільних, стійких піків. У кілька заходів обережно вмішайте кокосову стружку, змішану з борошном і крохмалем. Отриману кокосову масу рівномірно нанесіть поверх вишень і випікайте в духовці при 170 градусів протягом 20 – 25 хвилин. Для сирно-макових коржів збийте яйця з цукром до світлої, густої маси. Окремо з’єднайте решту інгредієнтів, додайте до них збиті яйця й добре перемішайте. Кукурудзяний крохмаль з’єднайте з перетертим маком і введіть у сирну масу, ретельно вимішайте до однорідності. Сформуйте з тіста два коржі та випікайте їх у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 35 хвилин. Для заварного крему з маслом з’єднайте всі інгредієнти та доведіть до однорідної кремової консистенції. Збирайте пляцок у такій послідовності: корж із вишнями, два сирні коржі, зверху знову корж із вишнями. Між сирними коржами нанесіть крем тонким шаром. Поставте пляцок у холодильник щонайменше на ніч, щоб він добре стабілізувався. Для поливки з’єднайте темний шоколад з гарячими вершками, дайте масі постояти кілька хвилин, потім перемішайте до гладкої текстури й полийте готовий пляцок.

Як приготувати ідеальний заварний крем?

Ідеальний заварний крем повинен бути без грудочок та шовковистим. Його секрет – у правильній температурі та інтенсивному збиванні, пише Beszamel.

Готуйте крем у посуді з товстим дном. Також слідкуйте, щоб він не закипів – це основна помилка у технології його приготування.

