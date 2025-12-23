Не шкода запозичити в сусідів: як приготувати неймовірно красивий польський різдвяний пляцок

Святкові пляцки – це окремий вид кулінарного задоволення. Готувати їх не так складно, а от овації за столом гарантовані.

Ніжне желе всередині шоколадного бісквіта – це поєднання, перед яким просто неможливо встояти. Тим паче коли виглядає пляцок так яскраво й апетитно, що займає центральне місце за столом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати польський різдвяний пляцок?

Час : 1 година 30 хвилини

: 1 година 30 хвилини Порцій: 12

Інгредієнти:

Шоколадний бісквіт:

– 6 яєць;

– 160 грамів цукру;

– 250 грамів борошна;

– 2 столові ложки какао;

– 10 столових ложок води;

– 10 столових ложок рослинної олії;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– дрібка солі.

Бісквіт:

– 3 яйця;

– 120 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 склянка борошна;

– 5 столових ложок води;

– 5 столових ложок рослинної олії;

– дрібка солі.

Крем:

– 500 мілілітрів молока;

– 1 пакетик пудингу;

– 3 столові ложки цукру;

– 200 грамів вершкового масла;

– 4 види желе.

Яскравий та смачний акцент свята / "Господинька"

Приготування:

Білки збиваємо з сіллю, додаємо цукор і збиваємо до піни. Поступово додаємо жовтки, олію, воду та решту інгредієнтів для шоколадного бісквіта. Випікаємо 30 – 35 хвилин при 170 градусах, даємо охолонути та розрізаємо на 2 частини. Так само готуємо звичайний бісквіт. Тепер крем. Пудинг змішуємо з молоком, варимо до загустіння, накриваємо плівкою в контакт і охолоджуємо до кімнатної температури. Усі види желе найкраще приготувати заздалегідь. Збиваємо масло із заварним кремом. Перемащуємо звичайний бісквіт. Одну частину нарізаємо смужками, викладаємо їх на крем і зверху змащуємо, поміж смужками викладаємо желе. Накриваємо іншою половиною шоколадного бісквіта. Ставимо у холодильник, щоб гарно просочився.

Як не зіпсувати бісквіт?

Інгредієнти для бісквіта повинні бути кімнатної температури. Увесь посуд повинен бути ідеально чистим, одна краплина жиру – і бісквіт не підніметься, наголошує Moje gotowanie.

Також не відкривайте духовку щонайменше 25 хвилин. Через перепад температури бісквіт може різко опасти.

