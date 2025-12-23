Не шкода запозичити в сусідів: як приготувати неймовірно красивий польський різдвяний пляцок
- Польський різдвяний пляцок готується з шоколадного бісквіта з ніжним желе всередині, що робить його яскравим і апетитним.
- Для приготування необхідні інгредієнти: яйця, цукор, борошно, какао, розпушувач, молоко, пудинг, вершкове масло, рослинна олія та желе.
Святкові пляцки – це окремий вид кулінарного задоволення. Готувати їх не так складно, а от овації за столом гарантовані.
Ніжне желе всередині шоколадного бісквіта – це поєднання, перед яким просто неможливо встояти. Тим паче коли виглядає пляцок так яскраво й апетитно, що займає центральне місце за столом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати польський різдвяний пляцок?
- Час: 1 година 30 хвилини
- Порцій: 12
Інгредієнти:
Шоколадний бісквіт:
– 6 яєць;
– 160 грамів цукру;
– 250 грамів борошна;
– 2 столові ложки какао;
– 10 столових ложок води;
– 10 столових ложок рослинної олії;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– дрібка солі.
Бісквіт:
– 3 яйця;
– 120 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 склянка борошна;
– 5 столових ложок води;
– 5 столових ложок рослинної олії;
– дрібка солі.
Крем:
– 500 мілілітрів молока;
– 1 пакетик пудингу;
– 3 столові ложки цукру;
– 200 грамів вершкового масла;
– 4 види желе.
Яскравий та смачний акцент свята / "Господинька"
Приготування:
- Білки збиваємо з сіллю, додаємо цукор і збиваємо до піни.
- Поступово додаємо жовтки, олію, воду та решту інгредієнтів для шоколадного бісквіта.
- Випікаємо 30 – 35 хвилин при 170 градусах, даємо охолонути та розрізаємо на 2 частини.
- Так само готуємо звичайний бісквіт.
- Тепер крем. Пудинг змішуємо з молоком, варимо до загустіння, накриваємо плівкою в контакт і охолоджуємо до кімнатної температури.
- Усі види желе найкраще приготувати заздалегідь.
- Збиваємо масло із заварним кремом. Перемащуємо звичайний бісквіт.
- Одну частину нарізаємо смужками, викладаємо їх на крем і зверху змащуємо, поміж смужками викладаємо желе.
- Накриваємо іншою половиною шоколадного бісквіта.
- Ставимо у холодильник, щоб гарно просочився.
Як не зіпсувати бісквіт?
Інгредієнти для бісквіта повинні бути кімнатної температури. Увесь посуд повинен бути ідеально чистим, одна краплина жиру – і бісквіт не підніметься, наголошує Moje gotowanie.
Також не відкривайте духовку щонайменше 25 хвилин. Через перепад температури бісквіт може різко опасти.
