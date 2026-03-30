Новини Смачно Смачні та прості рецепти
30 березня, 16:45
Ця паска вдасться всім з першого разу: геніальний рецепт на Великдень-2026

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Паску важливо готувати без поспіху та ретельно дотримуючись рецепту.
  • Перелік інгредієнтів включає молоко, сухі дріжджі, цукор, яйця, ванільний цукор, вершкове масло, горілку, борошно, родзинки, цукати, лимонну цедру та олію.

Вже незабаром Великдень, а отже, настав час готуватися до приготування паски. У кожного є свій "фірмовий" рецепт, але інколи варто поекспериментувати.

Паска – це особлива святкова випічка, в якій кожна дрібниця повинна бути ідеальною. Навіть якщо ви маєте родинний рецепт, спробуйте перепис від порталу "Господинька", з яким точно не виникне турбот. 

До теми Глазур для паски лише з 1 інгредієнта: вона не липне та не тріскає

Як приготувати пухку паску? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 300 мілілітрів теплого молока;
– 15 грамів сухих дріжджів;
– 200 грамів цукру;
– 3 яйця + 2 жовтки;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 100 грамів топленого вершкового масла;
– 2 столові ложки горілки;
– 900 грамів борошна + 100 грамів на заміс;
– 150 грамів родзинок;
– 50 грамів цукатів;
– цедра 1 лимона;
– 60 мілілітрів олії. 

Приготування

  1. Молоко трішки підігріваємо, додаємо трішки цукру, борошна та дріжджі. Має вийти тісто як на оладки. Накриваємо плівкою та залишаємо на 5 хвилин, щоб дріжджі активізувалися.
  2. Додаємо решту інгредієнтів, замішуємо тісто та залишаємо на 1 – 1,5 години.
  3. Родзинки попередньо відпарюємо, щоб були мʼякими.
  4. Додаємо усі додатки в тісто, ще раз замішуємо та залишаємо, поки воно не збільшиться вдвічі.
  5. Викладаємо тісто у форми, накриваємо рушником та залишаємо на годину.
  6. Випікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах. 

Яка головна помилка у приготуванні паски? 

Головною помилкою, яка може зіпсувати навіть найдорожчий рецепт, є використання занадто гарячих інгредієнтів, особливо молока та вершкового масла. Якщо температура рідини перевищує 40 – 45 градусів, дріжджі просто гинуть, і тісто не підніметься, перетворюючись на щільну й глевку масу, розповідає "РБК-Україна"

Багато хто поспішає і вливає розтоплене гаряче масло прямо з плити, що є фатальним для "живої" структури святкової випічки. Поспішати не варто і тому, що тісто для паски дуже багате на жири та цукор (здобне), тому воно важке і потребує набагато більше часу для підйому, ніж звичайний хліб. 

Які рецепти варто спробувати? 