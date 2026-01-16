Укр Рус
16 січня, 21:59
Найсмачніший бігос з капусти: коли для задоволення не треба зайвих зусиль

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Бігос – це смачна і ситна страва, яка потребує небагато інгредієнтів та зусиль для приготування.
  • Для приготування бігоса важливо правильно обрати мʼясо, щоб забезпечити насичений смак та ситність. 

Бігос – це смачна та ситна страва, з якою впорається навіть дитина. І головне – при цьому не доведеться витрачати багато грошей.

Трішки мʼяса, мисливські ковбаски, капуста – і на вашому столі парує шедевральний бігос, який швидко зникає з тарілок. Чудова опція для сімейної трапези у будь-якій ситуації, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vistovska_cooking.

Як приготувати бігос? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів свинини;
– 200 грамів мисливських ковбасок;
–  300 грамів свіжої капусти;
– 500 грамів квашеної капусти;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 5 – 7 чорносливів;
– овочево-томатний соус;
– сіль та перець до смаку.  

Найпростіший рецепт бігоса: дивіться відео 

Приготування

  1. Обсмажте м’ясо на сильному вогні до рум’яної скоринки.
  2. Додайте нарізану цибулю та моркву, готуйте ще близько 5 хвилин.
  3. Влийте склянку води, накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні приблизно годину.
  4. Після цього додайте овочево-томатний соус і мисливські ковбаски, добре перемішайте.
  5. Викладіть квашену та свіжу капусту, знову перемішайте, додайте чорнослив і тушкуйте на малому вогні до м’якості, орієнтовно 30 – 40 хвилин.

Яке мʼясо обирати для бігоса? 

Головне правило бігоса: чим більше мʼяса – тим краще. За основу чудово зійде свинина, вона забезпечує смак та ситість, підказує портал Pysznosci

Обирайте ошийок, лопатку або грудинку – при тривалому приготуванні вони стають ніжними. А ще можна поекспериментувати та використати яловичину, яка надасть страві особливого відтінку. 

