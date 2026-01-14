Готуємо комбучу вдома: корисний напій з чайного гриба, від якого всі фанатіють

Комбуча – це напій, який став хітом для молоді, хоч і старші покоління чудово знайомі з напоєм з чайного гриба. Це легко, смачно та корисно – комбо, яке повинен вміти готувати кожен.

Комбуча – це освіжаючий ігристий напій, який всі обожнюють за оригінальний смак та характерну кислинку. Як можна легко приготувати його вдома – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Читайте також Піца на сковороді за 5 хвилин: найкращий сніданок для вихідного дня

Як приготувати комбучу вдома?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 20 грамів чорного листового чаю;

– 2 літри води;

– 240 грамів цукру;

– чайний гриб;

– 100 мілілітрів комбучі.

Комбуча – справжній хіт поколінь / Фото Pixabay

Приготування:

Заваріть чай у 200 мілілітрах води, накрийте кришкою та залиште настоюватися на 15 хвилин. Додайте цукор і розмішайте до повного розчинення. Процідіть настій і розбавте його охолодженою негазованою фільтрованою водою. Слідкуйте, щоб вода була не гарячою й з низьким вмістом хлору, адже висока температура та хлор шкодять мікроорганізмам чайного гриба. Перелийте чай у банку, додайте трохи готової комбучі для підкислення середовища, влийте охолоджену брагу та акуратно покладіть чайний гриб. Накрийте банку марлею, зафіксуйте гумкою та поставте в затінене місце при кімнатній температурі на 5 – 7 днів, узимку – приблизно на 10 днів. Не перевищуйте час бродіння, інакше напій може перетворитися на оцет. Через кілька днів перевірте бродіння: якщо бульбашки більше не піднімаються – напій готовий. Процідіть його, розлийте в пляшки з неметалевими кришками та поставте в холодильник.

Як вибрати чайний гриб?

Звертайте увагу на гриби світло-бежевого або кремового кольору. Будь-який наліт або плями – це тривожний сигнал, підказує портал Kombuczara.

Аромат повинен бути приємним, схожим на яблучний оцет. Також добре вивчіть текстуру: свіжий чайний гриб щільний та еластичний. Якщо він розповзається в руках або слизький, то такий краще не купувати.

Що оригінального приготувати?