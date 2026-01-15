Геніальний омлет у лаваші: чудове рішення для сніданку або перекусу

Коли немає світла, довгі приготування стають справжньою розкішшю. В такій ситуації на допомогу приходять швидкі рецепти, які дарують так само фантастичний результат.

Потрібен лише лаваш та кілька інгредієнтів, аби подати до столу смачну страву. 24 Канал пропонує зберегти собі цю знахідку з TikTok tastenotalk. З начинкою можна експериментувати та додавати все, що є у холодильнику.

Читайте також Улюблена шкільна піца однією рукою: готуємо улюблений перекус дитинства

Як приготувати омлет у лаваші?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– яйця;

– лаваш;

– авокадо;

– кукурудза;

– ковбаса або мʼясо;

– шпинат або інша зелень;

– мʼякий сир.

Готуємо смачний сніданок за лічені хвилини: відео

Приготування:

Яйця збиваємо і смажимо на пательні, зверху викладаємо лаваш. Викладаємо на тарілку так, щоб лаваш опинився знизу. Ділимо омлет на 4 частини і викладаємо шпинат, кукурудзу, мʼясо та авокадо. Складаємо четвертинками та подаємо до столу.

Як зробити лаваш самому?

Це легко: треба 350 грамів борошна, 200 мілілітрів окропу, 2 столові ложки олії та пів чайної ложки солі. Замішуємо тісто і даємо йому трішки "відпочити", підказує Moje gotowanie.

Залишилося поділити тісто на частинки, тонко їх розкатати і посмажити на сухій пательні. Ось і все – можна використовувати лаваш для безлічі страв.

Що ще смачного приготувати?