Мандариновий тортик без випікання: цей десерт продовжить ваше свято

Мандаринки – улюблений зимовий акцент, тому варто насолодитися ними на повну. А допоможе у цьому цей простий та вишуканий десерт.

Якщо закортіло солоденького з мандаринами – цей рецепт стане вашим явним фаворитом. Це той випадок, коли майже без зусиль можна отримати велику порцію насолоди, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok top_havchik_cooking.

Читайте також Вже викидати чи ще постоять до завтра: скільки часу зберігаються новорічні салати

Як приготувати мандариновий торт?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 10 штук савоярді;

– 250 грамів маскарпоне;

– 2 – 3 столові ложки згущеного молока;

– 3 + 1 мандарин;

– розмарин до смаку.

Готуємо неймовірний десерт з мандаринами: відео

Приготування:

Вичавіть сік із 3 мандаринів, за бажанням подрібніть м’якоть блендером і процідіть через сито. Маскарпоне змішайте зі згущеним молоком до однорідного ніжного крему. Савоярді швидко занурюйте в мандариновий сік і викладайте шаром у форму, зверху покривайте кремом. Повторіть шари печива та крему. Прикрасьте десерт дольками мандарина й гілочкою розмарину. Поставте в холодильник щонайменше на 2 години, щоб торт добре стабілізувався.

Як вибрати солодкий мандарин?

Найперше потрібно звертати увагу не на колір фрукта, а на його вагу. Саме вона стане підказкою щодо його смаку, звертає увагу Kuchnia.

Чим важчий мандарин – тим більше в ньому соку. Такі плоди стануть ідеальним доповненням для ваших десертів.

Що ще приготувати?