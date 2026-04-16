Забудьте про молоко: ось інгредієнт, який зробить ваші млинці еластичними та ніжними
Чи знали ви, що млинці не обов'язково треба готувати на молоці чи кефірі? Є один секретний інгредієнт, який робить тісто ідеальним.
Досвідчені кухарі використовують для тіста ряжанку. Вона дозволяє приготувати млинці ідеальної товщини, які не рвуться під час приготування.
Хто сказав, що млинці треба готувати лише на Масницю? Коли цю страву полюбляє уся родина, то її можна готувати хоч щодня. Особливо приємно мати у своїх секретах ідеальний рецепт млинців.
Ви будете здивовані одним інгредієнтом у цьому рецепті, адже саме він дозволяє приготувати ідеальні за товщиною та текстурою млинці, які не будуть рватися. І звичайно ж, млинці виходять дуже смачними. Цей рецепт підійде і новачкам, і досвідченим кухарям, розповідає YouTube-канал "Рецепти Джулії". Рецепт перевірений не однією господинею.
Як приготувати млинці, які не будуть рватися?
Час: 30 хвилин
Порцій: 10
Інгредієнти:
3 яєчні жовтки;
40 грамів цукру;
150 грамів пшеничного борошна;
400 мілілітрів ряжанки;
2 грами солі;
10 грамів ванільного цукру;
3 грами харчової соди;
20 мілілітрів олії;
40 грамів вершкового масла.
Рецепт млинців з ряжанкою: дивіться відео
Приготування:
Для початку у мисці треба добре збити вінчиком жовтки, цукор, ванільний цукор, сіль. Далі поступово влийте ряжанку і добре перемішайте. Додайте олію, насипте соду і знову добре перемішайте.
Тепер треба просіяти в миску борошно і перемішати тісто до однорідності. Далі треба тісто відставити та дати йому відпочити на 15-20 хвилин.
Підготуйте сковорідку — добре її розігрійте, а потім налийте невелику кількість олії. Тепер звичним для вас рухом вилийте тісто й рівномірно розподіліть.
Коли побачите, що млинець підсмажився з однієї сторони, тоді можна перевертати на іншу сторону. Смажте ще приблизно 2 хвилини.
На підготовану заздалегідь тарілку перекладіть млинець і не забудьте змастити вершковим маслом.
Лайфхаки, як приготувати ідеальні млинці
У кожної господині є свої кулінарні секрети, які допомагають їй приготувати ті самі ідеальні млинці. Фудблогерка mary__foodblog поділилася в Instagram своїми лайфхаками, як легко приготувати смачні та тонкі млинці. По-перше, радить Марі, усі інгредієнти мають бути теплими. Також вона радить додавати ложку крохмалю у тісто, щоб млинці не рвалися.
Також варто додати ложку рослинної олії та дати тісту хвилин 30 настоятися. Випікати млинці варто на сухій пательні, яку треба заздалегідь добре розігріти.
