Ви ще встигаєте зробити десерт: готуємо легендарний "Мурашник" на Новий рік 2026

Якщо через справи підготовка до свят пішла шкереберть – не поспішайте розчаровуватися. З цим рецептом ви ще встигаєте все надолужити.

"Мурашник" – це популярний торт, який чудово підходить для затишного святкування. 24 Канал пропонує далі не зволікати та скористатися рецептом з TikTok diali_cooking.

Як швидко приготувати торт "Мурашник"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 250 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки цукру;

– 2 курячі яйця;

– 1 столова ложка сметани;

– 200 грамів вершкового масла для крему;

– 1 банка згущеного молока.

Приготування:

До м’якого вершкового масла додайте цукор і яйця, добре перемішайте до однорідності. Всипте борошно разом із розпушувачем, додайте сметану та замісіть м’яке, пластичне тісто. Розділіть його на чотири частини та поставте в морозильну камеру приблизно на одну годину. Охолоджене тісто натріть на крупній тертці, викладіть на деко й випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 15 – 20 хвилин до легкого золотистого кольору. Готову крихту повністю охолодіть і поламайте руками на дрібні шматочки. Для крему м’яке вершкове масло збийте зі згущеним молоком до пишної, гладкої маси, після чого додайте подрібнене тісто та ретельно перемішайте. Отриману масу викладіть у круглу тарілку, застелену харчовою плівкою, добре ущільніть і поставте в холодильник на кілька годин для стабілізації. За бажанням сформуйте десерт у вигляді гірки "мурашника" без форми та подавайте охолодженим.

Як правильно збивати масло?

Масло повинно бути кімнатної температури – це секрет повітряного та ніжного результату. Починайте з малих обертів, щоб наситити масло киснем, розповідає Moje gotowanie.

Усі інгредієнти треба додавати поступово, не збавляючи обертів. В іншому випадку є дуже високий ризик розшарування.

