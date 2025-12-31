Укр Рус
31 грудня, 17:01
2

Ви ще встигаєте зробити десерт: готуємо легендарний "Мурашник" на Новий рік 2026

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Торт "Мурашник" можна приготувати перед самим святкуванням.
  • Основні інгредієнти: борошно, розпушувач, вершкове масло, цукор, яйця, сметана, згущене молоко.

Якщо через справи підготовка до свят пішла шкереберть – не поспішайте розчаровуватися. З цим рецептом ви ще встигаєте все надолужити.

"Мурашник" – це популярний торт, який чудово підходить для затишного святкування. 24 Канал пропонує далі не зволікати та скористатися рецептом з TikTok diali_cooking

Як швидко приготувати торт "Мурашник"? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 300 грамів борошна; 
– 1 чайна ложка розпушувача; 
– 250 грамів вершкового масла; 
– 3 столові ложки цукру; 
– 2 курячі яйця; 
– 1 столова ложка сметани; 
– 200 грамів вершкового масла для крему; 
– 1 банка згущеного молока.

Готуємо смачний торт за лічені хвилини: відео 

Приготування

  1. До м’якого вершкового масла додайте цукор і яйця, добре перемішайте до однорідності.
  2. Всипте борошно разом із розпушувачем, додайте сметану та замісіть м’яке, пластичне тісто.
  3. Розділіть його на чотири частини та поставте в морозильну камеру приблизно на одну годину.
  4. Охолоджене тісто натріть на крупній тертці, викладіть на деко й випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 15 – 20 хвилин до легкого золотистого кольору.
  5. Готову крихту повністю охолодіть і поламайте руками на дрібні шматочки.
  6. Для крему м’яке вершкове масло збийте зі згущеним молоком до пишної, гладкої маси, після чого додайте подрібнене тісто та ретельно перемішайте.
  7. Отриману масу викладіть у круглу тарілку, застелену харчовою плівкою, добре ущільніть і поставте в холодильник на кілька годин для стабілізації.
  8. За бажанням сформуйте десерт у вигляді гірки "мурашника" без форми та подавайте охолодженим.

Як правильно збивати масло? 

Масло повинно бути кімнатної температури – це секрет повітряного та ніжного результату. Починайте з малих обертів, щоб наситити масло киснем, розповідає Moje gotowanie

Усі інгредієнти треба додавати поступово, не збавляючи обертів. В іншому випадку є дуже високий ризик розшарування. 

Що ще приготувати? 