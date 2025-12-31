Ви ще встигаєте зробити десерт: готуємо легендарний "Мурашник" на Новий рік 2026
- Торт "Мурашник" можна приготувати перед самим святкуванням.
- Основні інгредієнти: борошно, розпушувач, вершкове масло, цукор, яйця, сметана, згущене молоко.
Якщо через справи підготовка до свят пішла шкереберть – не поспішайте розчаровуватися. З цим рецептом ви ще встигаєте все надолужити.
"Мурашник" – це популярний торт, який чудово підходить для затишного святкування. 24 Канал пропонує далі не зволікати та скористатися рецептом з TikTok diali_cooking.
Як швидко приготувати торт "Мурашник"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 250 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки цукру;
– 2 курячі яйця;
– 1 столова ложка сметани;
– 200 грамів вершкового масла для крему;
– 1 банка згущеного молока.
Приготування:
- До м’якого вершкового масла додайте цукор і яйця, добре перемішайте до однорідності.
- Всипте борошно разом із розпушувачем, додайте сметану та замісіть м’яке, пластичне тісто.
- Розділіть його на чотири частини та поставте в морозильну камеру приблизно на одну годину.
- Охолоджене тісто натріть на крупній тертці, викладіть на деко й випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 15 – 20 хвилин до легкого золотистого кольору.
- Готову крихту повністю охолодіть і поламайте руками на дрібні шматочки.
- Для крему м’яке вершкове масло збийте зі згущеним молоком до пишної, гладкої маси, після чого додайте подрібнене тісто та ретельно перемішайте.
- Отриману масу викладіть у круглу тарілку, застелену харчовою плівкою, добре ущільніть і поставте в холодильник на кілька годин для стабілізації.
- За бажанням сформуйте десерт у вигляді гірки "мурашника" без форми та подавайте охолодженим.
Як правильно збивати масло?
Масло повинно бути кімнатної температури – це секрет повітряного та ніжного результату. Починайте з малих обертів, щоб наситити масло киснем, розповідає Moje gotowanie.
Усі інгредієнти треба додавати поступово, не збавляючи обертів. В іншому випадку є дуже високий ризик розшарування.
