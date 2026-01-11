Укр Рус
11 січня, 07:02
2

Піца на сковороді за 5 хвилин: найкращий сніданок для вихідного дня

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт піци на сковороді передбачає використання простих інгредієнтів, таких як яйця, майонез, сметана, борошно, кетчуп, італійські трави, м'ясо, помідор та тертий сир.
  • За бажання цю піцу можна запекти в духовці – так може вийти ще швидше. 

У вихідні так не хочеться довго стояти біля плити, але й поласувати чимось смачненьким не завадило б. Гарні новини – ваші бажання чудово поєднуються!

Піца – це страва, яку всі люблять, і не завжди потрібно довго займатися її приготуванням. 24 Канал пропонує спростити собі життя та приготувати її на сковороді за рецептом з TikTok nisenitnitsia

Як швидко приготувати піцу на сковороді? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
тісто: 
– 2 яйця;
– 3 столові ложки майонезу;
– 3 толові ложки сметани;
– 6 столових ложок борошна;
– сіль;
начинка: 
–  кетчуп;
– італійські трави;
– мʼясо або ковбаса;
– помідор;
– тертий сир. 

Готуємо піцу за лічені хвилини: відео 

Приготування

  1. Зʼєднуємо всі інгредієнти для тіста, добре перемішуємо та переливаємо на змащену олією та розігріту пательню.
  2. Намазуємо корж кетчупом, посипаємо травами, викладаємо мʼясо, нарізаний помідор, посипаємо сиром та готуємо під кришкою 8 хвилин. 

Як зекономити ще більше часу? 

Якщо маєте жаростійку пательню – піцу можна приготувати в духовці. Тоді кришкою її можна не накривати, радить 

Виставте температуру 200 градусів та запікайте 5 хвилин. Як тільки тісто добре підрумʼяниться – піцу можна виймати. 

