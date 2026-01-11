Піца на сковороді за 5 хвилин: найкращий сніданок для вихідного дня
- Рецепт піци на сковороді передбачає використання простих інгредієнтів, таких як яйця, майонез, сметана, борошно, кетчуп, італійські трави, м'ясо, помідор та тертий сир.
- За бажання цю піцу можна запекти в духовці – так може вийти ще швидше.
У вихідні так не хочеться довго стояти біля плити, але й поласувати чимось смачненьким не завадило б. Гарні новини – ваші бажання чудово поєднуються!
Піца – це страва, яку всі люблять, і не завжди потрібно довго займатися її приготуванням. 24 Канал пропонує спростити собі життя та приготувати її на сковороді за рецептом з TikTok nisenitnitsia.
Як швидко приготувати піцу на сковороді?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 2 яйця;
– 3 столові ложки майонезу;
– 3 толові ложки сметани;
– 6 столових ложок борошна;
– сіль;
начинка:
– кетчуп;
– італійські трави;
– мʼясо або ковбаса;
– помідор;
– тертий сир.
Готуємо піцу за лічені хвилини: відео
Приготування:
- Зʼєднуємо всі інгредієнти для тіста, добре перемішуємо та переливаємо на змащену олією та розігріту пательню.
- Намазуємо корж кетчупом, посипаємо травами, викладаємо мʼясо, нарізаний помідор, посипаємо сиром та готуємо під кришкою 8 хвилин.
Як зекономити ще більше часу?
Якщо маєте жаростійку пательню – піцу можна приготувати в духовці. Тоді кришкою її можна не накривати, радить
Виставте температуру 200 градусів та запікайте 5 хвилин. Як тільки тісто добре підрумʼяниться – піцу можна виймати.
