Різдвяна зірка з листкового тіста: рецепт з брі та журавлиним соусом усередині за кілька хвилин
- Різдвяна зірка стане незабутньою закускою для вашого столу.
- Вона має неперевершений смак та потішить незабутніми емоціями.
Ця закуска виглядає святково, а готується дуже просто. А ще у неї просто неперевершений смак!
Листкове тісто рятує, коли часу обмаль, а хочеться подати щось ефектне, інформує 24 Канал з посиланням на інстаграм iriska_dimitrova. Різдвяна зірка з брі та журавлиним соусом доречна і на Різдво, і на новорічний стіл.
Цікаво Якою буває кутя на Різдво: значення страви і як її готують у Львові чи Запоріжжі
Як приготувати різдвяну зірку зі слойоного тіста?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів листкового тіста;
– 250–300 грамів сиру брі;
– журавлиний соус до смаку;
– 1 жовток;
– 1 столова ложка води.
Такої закуски ваші гості ще не бачили: дивіться відео
Приготування:
- Листкове тісто перекладіть на робочу поверхню, наріжте його трикутниками та викладіть навколо піали на деко, застелене пергаментом, формуючи характерний вінок.
- Кожен шматочок тіста змастіть журавлиним соусом, після чого викладіть щедрі, товсті скибки сиру брі. Краї тіста акуратно підгорніть усередину й добре заліпіть, щоб начинка залишалася всередині під час випікання.
- Жовток змішайте з водою та рівномірно змастіть поверхню вінка. Випікайте у духовці, розігрітій до 190 градусів, протягом 25 – 30 хвилин до насиченого золотистого кольору.
- Готовий різдвяний вінок подавайте теплим – тісто виходить хрумким, а сир брі ніжно тане в поєднанні з кисло-солодкою журавлиною.
Як вибрати слойоне тісто?
У закритому упакуванні вона має гарно триматися і не прилипати у кутках, пише Сім'я і дім. Саме тісто має бути гладке за текстурою, без темних плям.
Колір його може варіюватися від блідо-сірого до ясно-жовтого. Однак якщо у вас є сумніви у деяких відтінках – то краще обрати іншу упаковку.
Які рецепти стануть у пригоді на свята?
"Різдво в Карпатах" – це святковий пляцок, який повинен спробувати кожен.
А рибу краще запекти в особливій паніровці – так вона буде просто неймовірною.