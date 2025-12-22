Укр Рус
22 грудня, 21:57
2

В 90-х це був найсмачніший десерт: як легко приготувати тістечка "Картопелька"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Тістечка "Картопелька" готуються з шоколадного бісквіта та крему з сметани і маскарпоне.
  • Для приготування крему рекомендується використовувати дуже холодну сметану з жирністю 25 – 30%.

Є десерти, яким вдається цілком органічно підкорювати цілі покоління. Тістечка "Картопелька" – один з головних смаколиків цього переліку.

Тістечка "Картопелька" будуть доречними як на святковому столі, так і на затишному родинному бенкеті. Прості інгредієнти, мінімум зусиль – і на вашому столі шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok alin_withkichen.

Як приготувати тістечка "Картопелька"? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
шоколадний бісквіт: 
– 6 яєць;
– 180 грамів цукру;
– 100 грамів борошна;
– 50 грамів какао;
– дрібка солі;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
крем: 
– 250 грамів густої жирної сметани;
– 200 грамів маскарпоне;
– 120 грамів цукру.

Готуємо легендарні тістечка з 90-х: відео 

Приготування

  1. Яйця збиваємо з цукром та сіллю до густої піни.
  2. Сухі інгредієнти змішуємо та поволі всипаємо до яєчної маси.
  3. Випікаємо 30 – 40 хвилин при 175 градусах.
  4. Всі інгредієнти для крему змішуємо та збиваємо до стану густої маси.
  5. Бісквітний корж повністю охолоджуємо та подрібнюємо у крихту. Частину відкладаємо для посипки, решту змішуємо з кремом.
  6. Перемішуємо, формуємо кульки і обвалюємо в крихті.Ставимо у холодильник на кілька годин. 

Як збивати сметану? 

Чим жирніша сметана – тим кращим буде ваш крем. Тому найкраще збивати продукт жирністю 25 – 30%, радить Ania Starmach.

А ще сметана повинна бути дуже холодною, тому її потрібно поставити у холодильник заздалегідь. В ідеалі – на 4 – 6 годин.

