Кульбабу дарма називають бур’яном: з неї готують варення, салати та інші страви
- Кульбаба використовується в кулінарії для приготування варення, салатів, желе, сиропу та напоїв з коріння.
- Для приготування страв з кульбаби рекомендується збирати рослину в чистих місцях, подалі від доріг і хімічної обробки.
Кульбаби щороку масово вкривають подвір’я, сади й узбіччя, але мало хто згадує, що з них готують не лише "мед", а й салати, желе та домашнє варення. У багатьох країнах цю рослину давно сприймають не як бур’ян, а як цілком нормальний інгредієнт для весняної кухні.
Смак у цієї квітки зовсім не різкий чи "трав’яний". Навпаки – легкий, квітковий і дуже незвичний. І символічно, що саме зараз відзначають День кульбаби.
Цікаво Не потрібно платити понад 100 гривень: смачні шпроти в олії можна приготувати вдома
Чи можна їсти листя кульбаби?
Кульбаба – це не лише бур’ян, а й цілком їстівна рослина, інформує Forager chef. У їжу використовують листя, квіти й навіть коріння. Найкраще збирати молоде листя навесні, поки воно ще ніжне й не надто гірке. Його часто додають у салати разом із яйцями, картоплею, беконом або теплою заправкою.
Якщо смак здається занадто різким, зелень можна швидко протушкувати чи обсмажити з оливковою олією та часником. Після теплової обробки листя стає м’якшим і добре підходить для омлетів, супів, пирогів або запіканок.
Що роблять із жовтими квітами кульбаби?
Квіти кульбаби теж активно використовують у кулінарії. Їх можуть смажити в клярі й подавати з медом або солодкими соусами. Також із жовтих пелюсток готують сироп, який часто називають "медом" із кульбаби.
Ще один популярний варіант – настоювати квіти у яблучному оцті для салатних заправок. А листя іноді перетирають із горіхами, сиром, часником та оливковою олією, отримуючи щось на кшталт зеленого песто.
Для чого використовують коріння кульбаби?
Коріння кульбаби зазвичай висушують, обсмажують і заварюють як напій. Його смак часто порівнюють із трав’яною або злаковою кавою. Також із коріння та квітів готують чай.
Водночас авторка матеріалу нагадує: збирати кульбабу потрібно лише в чистих місцях, подалі від доріг, хімічної обробки й міських газонів.
Як приготувати варення з кульбаби?
Таке варення можна додавати до чаю, млинців чи навіть сирників, пише All recipes.
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 склянки пелюсток кульбаби;
– 4 склянки води;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 пакетик фруктового пектину;
– 800 грамів цукру.
Це мусить спробувати кожен / Фото All recipes
Приготування:
- Для приготування желе використовуйте лише жовті пелюстки кульбаби без зеленої частини, оскільки вона може давати гіркоту.
- Пелюстки пересипте у велику миску або каструлю та залийте водою.
- Доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь і проваріть приблизно 10 хвилин. Зніміть із плити, накрийте кришкою й залиште настоюватися на ніч або щонайменше на 8 годин.
- Наступного дня процідіть настій через дрібне сито або марлю, добре відтиснувши пелюстки.
- Отриману рідину перелийте у каструлю, додайте лимонний сік і фруктовий пектин. Поставте на вогонь та доведіть до активного кипіння, постійно помішуючи.
- Після цього всипте цукор і знову доведіть суміш до сильного кипіння. Варіть приблизно 1 – 2 хвилини, не припиняючи помішувати.
- Гаряче желе одразу розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками та переверніть догори дном до охолодження.
- Після застигання желе набуде красивого золотистого кольору та легкої квіткової нотки. Його можна подавати до тостів, млинців, сирників або використовувати як солодкий додаток до десертів.
Що додати до салату з кульбаби?
Якщо хочете спробувати новий та незвичний смак, варто приготувати салат з кульбабою, пише Cookpad.
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 пучки молодого листя кульбаби;
– 2 помідори;
– 2 курячі яйця;
– 1 банка консервованого тунця;
– 2 столові ложки олії;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Дуже смачна закуска / Фото Cookpad
Приготування:
- Молоде листя кульбаби добре промийте й замочіть у холодній підсоленій воді приблизно на 3 години – це допоможе прибрати зайву гіркоту.
- Яйця відваріть круто протягом 7 – 9 хвилин, охолодіть, очистьте й розріжте кожне на 4 частини.
- Помідори наріжте зручними шматочками.
- Для салату краще брати верхню частину листя кульбаби – вона ніжніша й менш гірка.
- Викладіть листя на тарілку, зверху додайте консервований тунець, помідори та яйця.
- Для соусу змішайте олію, соєвий соус і лимонний сік, після чого полийте салат перед подачею.
Що робити з рідиною від моцарели?
Рідину з-під моцарели багато хто просто виливає, хоча її часто використовують італійські кухарі. Вона допомагає зберігати ніжну текстуру сиру та може стати корисною і на домашній кухні.
Її додають у тісто, соуси або використовують для зберігання залишків моцарели, щоб сир не пересихав. І саме такі дрібні кухонні хитрощі часто помітно впливають на смак страв.