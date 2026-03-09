Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Два рецепти по-французьки: звичайна дешева риба – а результат дивує
9 березня, 18:10
Два рецепти по-французьки: звичайна дешева риба – а результат дивує

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Звичайний хек або пангасіус добре поєднується з овочами, сиром і соусом для запікання.
  • Для приготування хека та пангасіуса по-французьки потрібні прості інгредієнти і 50 хвилин часу.

Для неї не потрібні дорогі сорти риби. Звичайний хек або пангасіус добре поєднується з овочами, сиром і соусом, головне смачно запекти.

В духовці бюджетна риба перетворюється на соковиту запіканку з насиченим смаком, інформує Helen in Germany. Така страва підходить і для буденного обіду, і для сімейної вечері. 

Цікаво Смачна та проста намазка з буряка: не шукайте складних рецептів у піст 

Як приготувати хек по-французьки? 

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 600–700 грамів філе хека; 
– цвітна капуста; 
– 1 цибулина; 
– 2 помідори; 
– 4 – 6 столових ложок майонезу; 
– 200 грамів сиру; – сіль до смаку; – перець до смаку; – сік лайма або лимона. 

Готуємо рибку на новий лад: відео 

Приготування: 

  1. Філе риби посоліть, поперчіть, полийте соком лайма або лимона й залиште ненадовго маринуватися.
  2. Тим часом цвітну капусту наріжте шматочками завтовшки приблизно 1 сантиметр, розріжте навпіл і викладіть на деко.
  3. Посоліть і поперчіть.
  4. На капусту викладіть тертий сир, зверху покладіть філе риби, змастіть його гірчицею в зернах, додайте тонко нарізану цибулю, помідори кільцями, ще раз посипте тертим сиром і зверху зробіть сіточку з майонезу.
  5. Запікайте страву в духовці при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин.  

Як приготувати пангасіус по-французьки? 

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 500 грамів філе пангасіуса; 
– 100 грамів сметани або йогурту; 
– 1 середня цибулина; 
– 1 середня морква; 
– 50 – 70 грамів сиру; 
– сіль та перець; 
– інші спеції до смаку; 
– 1 столова ложка олії для смаження овочів.

Цю рибку захочеться готувати кожного дня: відео 

@user2127288496819

Приготування: 

  1. Викладіть філе пангасіуса у форму для запікання, посипте сіллю, перцем та іншими спеціями до смаку, а зверху змастіть сметаною або йогуртом.
  2. Цибулю наріжте, моркву натріть і перекладіть овочі на розігріту сковороду з олією.
  3. Обсмажуйте їх приблизно 5–7 хвилин, до золотистого кольору.
  4. Потім викладіть обсмажені овочі поверх риби й поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.
  5. Сир натріть на тертці. Майже готову рибу дістаньте з духовки, посипте зверху сиром і поверніть допікатися ще на 5 – 7 хвилин.

