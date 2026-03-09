Два рецепти по-французьки: звичайна дешева риба – а результат дивує
- Звичайний хек або пангасіус добре поєднується з овочами, сиром і соусом для запікання.
- Для приготування хека та пангасіуса по-французьки потрібні прості інгредієнти і 50 хвилин часу.
Для неї не потрібні дорогі сорти риби. Звичайний хек або пангасіус добре поєднується з овочами, сиром і соусом, головне смачно запекти.
В духовці бюджетна риба перетворюється на соковиту запіканку з насиченим смаком, інформує Helen in Germany. Така страва підходить і для буденного обіду, і для сімейної вечері.
Цікаво Смачна та проста намазка з буряка: не шукайте складних рецептів у піст
Як приготувати хек по-французьки?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600–700 грамів філе хека;
– цвітна капуста;
– 1 цибулина;
– 2 помідори;
– 4 – 6 столових ложок майонезу;
– 200 грамів сиру; – сіль до смаку; – перець до смаку; – сік лайма або лимона.
Готуємо рибку на новий лад: відео
Приготування:
- Філе риби посоліть, поперчіть, полийте соком лайма або лимона й залиште ненадовго маринуватися.
- Тим часом цвітну капусту наріжте шматочками завтовшки приблизно 1 сантиметр, розріжте навпіл і викладіть на деко.
- Посоліть і поперчіть.
- На капусту викладіть тертий сир, зверху покладіть філе риби, змастіть його гірчицею в зернах, додайте тонко нарізану цибулю, помідори кільцями, ще раз посипте тертим сиром і зверху зробіть сіточку з майонезу.
- Запікайте страву в духовці при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин.
Як приготувати пангасіус по-французьки?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів філе пангасіуса;
– 100 грамів сметани або йогурту;
– 1 середня цибулина;
– 1 середня морква;
– 50 – 70 грамів сиру;
– сіль та перець;
– інші спеції до смаку;
– 1 столова ложка олії для смаження овочів.
Цю рибку захочеться готувати кожного дня: відео
Приготування:
- Викладіть філе пангасіуса у форму для запікання, посипте сіллю, перцем та іншими спеціями до смаку, а зверху змастіть сметаною або йогуртом.
- Цибулю наріжте, моркву натріть і перекладіть овочі на розігріту сковороду з олією.
- Обсмажуйте їх приблизно 5–7 хвилин, до золотистого кольору.
- Потім викладіть обсмажені овочі поверх риби й поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.
- Сир натріть на тертці. Майже готову рибу дістаньте з духовки, посипте зверху сиром і поверніть допікатися ще на 5 – 7 хвилин.
Що ще смачного приготувати?
Вам точно сподобається пісна піца – це смачніше за багато стандартних варіантів.
А ще вже настала чудова пора насолоджуватися улюбленою окрошкою.