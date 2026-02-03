"Сільські" рогалики з дитинства: прості інгредієнти і неймовірний результат
- Рецепт рогаликів з сиром включає теплу воду, тепле молоко, сухі дріжджі, цукор, олію, борошно, холодне вершкове масло, сир чеддер, яєчний жовток та молоко для змащування.
- Важливо не нагрівати сильно рідину, щоб дріжджі подіяли і тісто виросло.
Домашня випічка завжди окутує оселю відчуттям спокою та затишку. А особливо, коли йдеться про смаколики, якими колись частувала бабуся.
Колись це був один з найпопулярніших рецептів наших бабусь – і навіть зараз він не втрачає своєї привабливості та актуальності. Пропонуємо поринути у солодку ностальгію з рецептом порталу "Господинька".
Як зробити рогалики з сиром?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів теплої води;
– 200 мілілітрів теплого молока;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 100 мілілітрів олії;
– 600 грамів борошна;
– 100 грамів холодного вершкового масла;
– 100 грамів сиру чеддер;
– 1 яєчний жовток та столова ложка молока (для змащування).
Так легко і смачно / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Змішуємо молоко, воду, дріжджі та цукор. Просіюємо борошно, замішуємо тісто.
- Глибоку миску змащуємо олією, перекладаємо в неї тісто та залишаємо на 1 годину.
- Розкачуємо тісто, натираємо на нього вершкове масло, загортаємо рулет і розрізаємо на 4 частини. Накриваємо і залишаємо на 20 хвилин.
- Кожну частину розкачуємо у круглий корж, ріжемо на трикутники, на край ставимо шматочок сиру та загортаємо рогалики.
- Змащуємо збитим жовтком з молоком та випікаємо при 190 градусах до румʼяності.
На які деталі звернути увагу?
Рідина повинна бути не надто гарячою, радше приємною, як для купання, інакше дріжджі "зваряться" і не подіють, наголошує Przyslij przepis.
Масло перед приготуванням краще потримати у морозилці. Так воно легше натиратиметься, що спростить вам життя.
Які смаколики спробувати?
