"Сільські" рогалики з дитинства: прості інгредієнти і неймовірний результат

Домашня випічка завжди окутує оселю відчуттям спокою та затишку. А особливо, коли йдеться про смаколики, якими колись частувала бабуся.

Колись це був один з найпопулярніших рецептів наших бабусь – і навіть зараз він не втрачає своєї привабливості та актуальності. Пропонуємо поринути у солодку ностальгію з рецептом порталу "Господинька".

Як зробити рогалики з сиром?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів теплої води;

– 200 мілілітрів теплого молока;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 1 столова ложка цукру;

– 100 мілілітрів олії;

– 600 грамів борошна;

– 100 грамів холодного вершкового масла;

– 100 грамів сиру чеддер;

– 1 яєчний жовток та столова ложка молока (для змащування).

Так легко і смачно / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Змішуємо молоко, воду, дріжджі та цукор. Просіюємо борошно, замішуємо тісто. Глибоку миску змащуємо олією, перекладаємо в неї тісто та залишаємо на 1 годину. Розкачуємо тісто, натираємо на нього вершкове масло, загортаємо рулет і розрізаємо на 4 частини. Накриваємо і залишаємо на 20 хвилин. Кожну частину розкачуємо у круглий корж, ріжемо на трикутники, на край ставимо шматочок сиру та загортаємо рогалики. Змащуємо збитим жовтком з молоком та випікаємо при 190 градусах до румʼяності.

На які деталі звернути увагу?

Рідина повинна бути не надто гарячою, радше приємною, як для купання, інакше дріжджі "зваряться" і не подіють, наголошує Przyslij przepis.

Масло перед приготуванням краще потримати у морозилці. Так воно легше натиратиметься, що спростить вам життя.

