Авокадо-крем на гренки или просто, чтобы есть ложкой: более полезной намазки уже и не придумать

Крем-паста из авокадо имеет исключительный вкус. Хотя ею можно наслаждаться ложкой, ее вкус значительно улучшается, если намазать на кусочек любимого хлеба.

Идеально подходит и с соленым лососем и Филадельфией. Как приготовить полезную и вкусную авокадо крем-пасту рассказывает 24 Канал со ссылкой на ua.news. Читайте также На гренки, в салат и просто так: как засолить красную рыбу, чтобы была лучше магазинной Авокадо-крем для бутербродов Время: 10 минут

10 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 2 авокадо;

– 100 граммов кешью;

– несколько листочков базилика;

– 1/2 сока одного лимона;

– 0,5 чайной ложки сушеного чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца. Приготовление: Кешью залейте водой. Оно должно постоять час, чтобы размокнуть.

Авокадо очистите и положите в блендер. К нему добавьте орехи, несколько листочков базилика, выжмите сок из половины лимона, соль, сушеный чеснок, перец.

Теперь включите блендер и превратите все это в крем-пасту. Готовый продукт переложите в банку под крышку. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: закусочное масло с грибами на гренки.