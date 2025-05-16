16 мая, 16:20
Авокадо-крем на гренки или просто, чтобы есть ложкой: более полезной намазки уже и не придумать
Крем-паста из авокадо имеет исключительный вкус. Хотя ею можно наслаждаться ложкой, ее вкус значительно улучшается, если намазать на кусочек любимого хлеба.
Идеально подходит и с соленым лососем и Филадельфией. Как приготовить полезную и вкусную авокадо крем-пасту рассказывает 24 Канал со ссылкой на ua.news.
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Авокадо-крем для бутербродов
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 авокадо;
– 100 граммов кешью;
– несколько листочков базилика;
– 1/2 сока одного лимона;
– 0,5 чайной ложки сушеного чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца.
Приготовление:
- Кешью залейте водой. Оно должно постоять час, чтобы размокнуть.
- Авокадо очистите и положите в блендер. К нему добавьте орехи, несколько листочков базилика, выжмите сок из половины лимона, соль, сушеный чеснок, перец.
- Теперь включите блендер и превратите все это в крем-пасту. Готовый продукт переложите в банку под крышку.
Приятного аппетита!
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