Ажурнее уже не существует: готовим невероятные блины с дырочками вместе с Ярославским

Тонкие кружевные блины, характеризующиеся нежной, дырчатой текстурой, являются не только визуально привлекательными, но и вкусовыми. Они непременно украсят любое праздничное застолье, а также послужат отличным вариантом для обычного завтрака с чашечкой кофе или чая.

Последний день Масленицы – идеальное время для их приготовления. Рецептом ажурных дрожжевых блинов делится 24 Канал со ссылкой на украинского шефа Владимира Ярославского.

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Ажурные блины от Ярославского

Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порции: 1 (примерно 12 штук)

Ингредиенты:

– 500 граммов теплого молока;

– 15 – 20 граммов дрожжей;

– 210 граммов муки;

– 2 яйца;

– 40 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 40 граммов растительного масла.

Приготовление:

В половину едва теплого молока добавьте сахар и дрожжи, перемешайте венчиком. Дайте 10 минут постоять, чтобы активировались дрожжи.

Добавьте в смесь муку, щепотку соли и перемешайте – должна получиться консистенция сметаны.

Далее добавьте вторую часть молока и яйца, масло, перемешайте и накройте полотенцем. Смесь поставьте в теплое место на 30 – 40 минут, чтобы она "выросла".

Тогда разогрейте сковороду и с помощью салфетки смажьте ее маслом.

Осторожно наберите половник "пены", которая образовалась из теста, но не перемешивайте смесь.

Налейте тесто на сковороду и сильно наклоняя распределите пену по сковороде. Готовьте на среднем огне.

Когда одна сторона готова, переверните блинчик с помощью деревянной шпажки. Продолжайте делать так, пока тесто не закончится.

Ешьте сразу горячими с ароматным вареньем, джемом или ягодами.

Приятного аппетита!

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