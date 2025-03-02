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2 марта, 12:50
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Ажурнее уже не существует: готовим невероятные блины с дырочками вместе с Ярославским

Марта Касиянчук

Тонкие кружевные блины, характеризующиеся нежной, дырчатой текстурой, являются не только визуально привлекательными, но и вкусовыми. Они непременно украсят любое праздничное застолье, а также послужат отличным вариантом для обычного завтрака с чашечкой кофе или чая.

Последний день Масленицы – идеальное время для их приготовления. Рецептом ажурных дрожжевых блинов делится 24 Канал со ссылкой на украинского шефа Владимира Ярославского.

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Ажурные блины от Ярославского

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порции: 1 (примерно 12 штук)

Ингредиенты:
– 500 граммов теплого молока;
– 15 – 20 граммов дрожжей;
– 210 граммов муки;
– 2 яйца;
– 40 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 40 граммов растительного масла.

Приготовление:

  1. В половину едва теплого молока добавьте сахар и дрожжи, перемешайте венчиком. Дайте 10 минут постоять, чтобы активировались дрожжи.
     
  2. Добавьте в смесь муку, щепотку соли и перемешайте – должна получиться консистенция сметаны.
     
  3. Далее добавьте вторую часть молока и яйца, масло, перемешайте и накройте полотенцем. Смесь поставьте в теплое место на 30 – 40 минут, чтобы она "выросла".
     
  4. Тогда разогрейте сковороду и с помощью салфетки смажьте ее маслом.
     
  5. Осторожно наберите половник "пены", которая образовалась из теста, но не перемешивайте смесь.
     
  6. Налейте тесто на сковороду и сильно наклоняя распределите пену по сковороде. Готовьте на среднем огне.
     
  7. Когда одна сторона готова, переверните блинчик с помощью деревянной шпажки. Продолжайте делать так, пока тесто не закончится.
     
  8. Ешьте сразу горячими с ароматным вареньем, джемом или ягодами.

Приятного аппетита!

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