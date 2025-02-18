Его готовят все: тот самый рецепт нашумевшего десерта "Бала Баяна"
Трендовые бразильские конфеты "Бала Баяна" – это интересный взгляд на традиционные кокосовые сладости. Они характеризуются насыщенной кокосовой начинкой, покрытой хрустящей карамельной корочкой. Хотя некоторые могут сравнить их с Баунти или Раффаэло, эти конфеты все же имеют свою изюминку.
Популярность на них растет ежедневно, и Сеть заполонили рецепты вкусности. Поэтому сегодня 24 Канал со ссылкой на "Вкусная кухня с Натальей Данилюк" предлагает и вам приготовить нашумевший десерт "Бала Баяна".
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"Бала Баяна" – рецепт
- Время: 45 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты для кокосовой начинки:
– 50 граммов кокоса;
– 20 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сгущенного молока.
Для карамели:
– 110 граммов сахара;
– 35 граммов воды;
– 50 граммов глюкозного сиропа;
– краситель – по желанию.
Приготовление:
- Для начинки смешайте сгущенное молоко, кокосовую стружку и сливочное масло в кастрюле. Постоянно помешивая, нагревайте на среднем огне до загустения.
- Дайте полученной массе остыть, сформируйте маленькие шарики и отправьте в морозильную камеру. Чуть позже насадите их на шпажки и снова поместите в морозилку. Приблизительное время – 25 минут.
- Для карамели в сотейнике смешайте сахар, воду, глюкозный сироп и краситель (по желанию). Доведите до кипения, скрутите газ и продолжайте варить еще 5 минут.
- Снимите сироп с огня и быстро погружайте в него охлажденные шарики. Дайте им застыть и пробуйте.
Приятного аппетита!
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