Нежные, влажные и ароматные: банановые кексы за 30 минут

Банановые кексы – очень вкусная и полезная выпечка к чаю. Благодаря яркому банановому вкусу и сытной, влажной мякоти, эти кексы непременно вам понравятся.

Тесто для кексов готовится очень быстро, а выпекаются они всего 20 минут. Рецептом банановых кексов делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press. Читайте также Лучший вкус детства: готовим домашнее мороженое из молока Банановые кексы за 30 минут Время: 25 минут

25 минут Порции: 12 – 15 Ингредиенты:

– 1 банан;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов масла;

– 220 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли. Приготовление: Сначала соедините в блендере растопленное масло, яйца, сахар и банан.

После этого добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться достаточно густое, но не крутое.

На один кекс надо по 1 – 1,5 столовой ложки теста. Заполняйте на 1/3 каждую формочку. Отправьте в разогретую духовку до 170 градусов и выпекайте в течение 20 минут.

Кексы вырастут, будут румяные, сверху могут немного потрескаться. По желанию присыпать можно сахарной пудрой или кусочками шоколада. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: ленивые ватрушки за 20 минут.