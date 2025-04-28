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28 апреля, 14:45
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Нежные, влажные и ароматные: банановые кексы за 30 минут

Марта Касиянчук

Банановые кексы – очень вкусная и полезная выпечка к чаю. Благодаря яркому банановому вкусу и сытной, влажной мякоти, эти кексы непременно вам понравятся.

Тесто для кексов готовится очень быстро, а выпекаются они всего 20 минут. Рецептом банановых кексов делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.

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Банановые кексы за 30 минут

  • Время: 25 минут
  • Порции: 12 – 15

Ингредиенты:
– 1 банан;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов масла;
– 220 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Сначала соедините в блендере растопленное масло, яйца, сахар и банан.
     
  2. После этого добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться достаточно густое, но не крутое.
     
  3. На один кекс надо по 1 – 1,5 столовой ложки теста. Заполняйте на 1/3 каждую формочку. Отправьте в разогретую духовку до 170 градусов и выпекайте в течение 20 минут.
     
  4. Кексы вырастут, будут румяные, сверху могут немного потрескаться. По желанию присыпать можно сахарной пудрой или кусочками шоколада.

Приятного аппетита!

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