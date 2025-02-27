Дешево и быстро: картофельные бельгийские вафли, которые будут смаковать со всеми приложениями

Не всегда нужно долго стоять за плитой, чтобы создать что-нибудь вкусное и оригинальное. Бельгийские вафли из картофеля станут вашим хорошим помощником на каждый день.

Бельгийские вафли любят все, а блюдо из картофеля позволяет расширить выбор на соленые добавки. Правда, многим хозяйкам достаточно сметаны и зеленого лука, рассказывает 24 Канал со ссылкой на " Сковорода ".

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Рецепт бельгийских вафель из картофеля.

Время : 40 минут

: 40 минут порций : 4

Ингредиенты :

– 5 картофелин;

– 1 морковь;

– 1 столовая ложка муки;

– несколько перьев зеленого лука;

– 1 желток;

– соль и перец по вкусу;

– сметана.

Приготовление :

Отварите картофель в подсоленной воде, слейте воду и приготовьте пюре. К немного охлажденному пюре добавьте желток и перемешайте. Натереть вареную морковь на терке и добавить в картофельное пюре. Добавьте измельченный лук и муку, тщательно перемешайте. Выложите массу в смазанную маслом сковороду для приготовления бельгийских вафель и поджарьте. Подавайте готовое блюдо со сметаной, посыпав измельченным зеленым луком.

Приятного аппетита!

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