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14 апреля, 17:26
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Битая редиска: готовим хрустящую и пикантную весеннюю закуску

Марта Касиянчук

Битая редиска – это простая, но невероятно вкусная весенняя закуска, которая точно удивит не только вас, но и гостей. Она идеально сочетается с мясом, рыбой или просто с хлебом.

Готовится за считанные минуты, а впечатление будто над ней колдовал шеф-повар. Обязательно приготовьте – рецептом делится 24 Канал со ссылкой на @vita_vorotniuk.

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Битая редиска

  • Время: 10 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 250 граммов редиса;
– 2 зубчика чеснока;
– несколько веточек петрушки или укропа;
– душистый перец – по вкусу;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– 2 столовые ложки растительного масла.

Как приготовить битую редиску: смотрите видео

Приготовление:

  1. Легонько отбейте редиску, чтобы она немного потрескалась.
     
  2. Переложите в банку, добавьте чеснок, петрушку, перец, соль, уксус и масло.
     
  3. Закройте банку и хорошо встряхните, чтобы все равномерно перемешалось.
     
  4. Отправьте в холодильник на 30 минут, но еще вкуснее будет, если оставить на ночь.

Приятного аппетита!

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