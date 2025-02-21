Только бананы и яйца: вкусный завтрак без грамма сахара

Блины с любимыми приложениями станут отличным началом дня. Нужно всего три ингредиента и несколько минут, чтобы наслаждаться утренним кофе и вкусным блюдом.

Этот завтрак станет настоящим подарком для тех, кто заботится о своей фигуре, а также для людей с диабетом. Впрочем, если вы не можете представить своей жизни без сладкого, то на помощь придут нутелла, сгущенное молоко, варенье или другие добавки. 24 Канал предлагает приготовить вкусные блины за 10 минут с рецептом портала "Шуба".

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Рецепт быстрых блинов с бананом

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 банана;

– 1 яйцо;

– 5 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Разминаем бананы вилкой. Вбиваем яйцо и перемешиваем до однородности. Легко смазываем сковородку маслом и жарим с обеих сторон до золотистого цвета. По желанию можно подать блины с любимыми добавками.

Приятного аппетита!

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