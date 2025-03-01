Масленица будет не только вкусная, но и оригинальная: рецепт блинов с творогом в стиле чизкейка

Блины готовить несложно, а вот с оригинальной начинкой может возникнуть морока. Выберите этот рецепт – и точно не пожалеете.

Эти блины вам так понравятся, что вы точно будете готовить их куда чаще, чем раз в год. Этот вкус такой особенный, что о калориях даже не задумываешься, рассказывает 24 Канал со ссылкой на kuskus.tv.

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Рецепт блинов с творогом

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан молока;

– 1 стакан муки;

– 2 яйца;

– столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки масла;

начинка:

– 250 граммов творога домашнего;

– 3 столовые ложки сахара;

– пакетик ванильного сахара;

– 15 граммов муки;

– цедра и сок 1 лимона;

– 1 яйцо;

– 15 граммов сливок 33%;

– щепотка соли.

Приготовление:

Смешиваем жидкие ингредиенты для теста, постепенно добавляем муку, чтобы не было комочков. Творог пропускаем через сито, добавляем сахар, цедру и сок лимона. В отдельной миске взбиваем яйцо со сливками, добавляем в смесь. Просеиваем в начинку муку и хорошо перемешиваем. Блины начиняем и выкладываем в форму. Сверху выкладываем кусочки сливочного масла. Запекаем 20 минут при 180 градусах, накрыв форму фольгой. Подаем с топингами или любимыми дополнениями.

Приятного аппетита!

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