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1 марта, 21:11
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Масленица будет не только вкусная, но и оригинальная: рецепт блинов с творогом в стиле чизкейка

Лилия Имбировская-Сиваковская

Блины готовить несложно, а вот с оригинальной начинкой может возникнуть морока. Выберите этот рецепт – и точно не пожалеете.

Эти блины вам так понравятся, что вы точно будете готовить их куда чаще, чем раз в год. Этот вкус такой особенный, что о калориях даже не задумываешься, рассказывает 24 Канал со ссылкой на kuskus.tv.

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Рецепт блинов с творогом

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 стакан молока;
– 1 стакан муки;
– 2 яйца;
– столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки масла;
начинка:
– 250 граммов творога домашнего;
– 3 столовые ложки сахара;
– пакетик ванильного сахара;
– 15 граммов муки;
– цедра и сок 1 лимона;
– 1 яйцо;
– 15 граммов сливок 33%;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Смешиваем жидкие ингредиенты для теста, постепенно добавляем муку, чтобы не было комочков.
  2. Творог пропускаем через сито, добавляем сахар, цедру и сок лимона.
  3. В отдельной миске взбиваем яйцо со сливками, добавляем в смесь.
  4. Просеиваем в начинку муку и хорошо перемешиваем.
  5. Блины начиняем и выкладываем в форму. Сверху выкладываем кусочки сливочного масла.
  6. Запекаем 20 минут при 180 градусах, накрыв форму фольгой.
  7. Подаем с топингами или любимыми дополнениями.

Приятного аппетита!

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