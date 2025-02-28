Идеально на Масленицу: готовим вкуснейшие блины с ветчиной от Эктора

Масленица – это последняя неделя перед Пасхой, в которую следует соблюдать народные традиции. В частности, в Сыропустную неделю в Украине часто готовят блины, как со сладкими, так и солеными начинками.

Один из самых популярных наполнений – ветчина и сыр. Это простой, но идеальный вариант для завтрака или перекуса. Рецептом таких блинов делится 24 Канал со ссылкой на шефа Эктора Хименеса-Браво.

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Блинчики с ветчиной и сыром

Время: 25 минут

25 минут Порции: 10 – 12

Ингредиенты для блинов:

– 2 яйца;

– 250 миллилитров молока;

– 200 миллилитров кипятка;

– 8 – 9 столовых ложек муки;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки растительного масла.



Для начинки:

– 150 граммов ветчины;

– 100 граммов сыра твердого.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для теста до однородной массы.

Жарьте блины на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Натрите сыр на терке и нарежьте ветчину. Смешайте.

Заверните начинку в блины и обжарьте на сливочном масле. Подавайте их горячими, пока сыр тянется.

Приятного аппетита!

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