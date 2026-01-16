Бограч дома как будто только что из огня: рецепт насыщенного закарпатского супа

Бограч традиционно готовят в казане на открытом огне, но далеко не всегда есть такая возможность. Но это вовсе не повод отказываться от любимого супа!

Главный секрет бограча – соблюдение рецептуры и тщательный подбор специй. Тогда удастся достичь эффекта "дымка" и идеальной текстуры блюда даже дома на плите, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Как приготовить бограч дома?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм говядины;

– 80 граммов сала;

– 2 луковицы;

– 1 килограмм картофеля;

– 2 помидора;

– 2 сладких перца;

– 15 граммов паприки;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 морковь;

– щепотка соли и перца;

– 1 грамм молотого тмина.

Приготовление:

Мелко нарежьте сало, лук очистите и нарежьте кубиками. Разогрейте сало на сковороде, чтобы вытопился жир, добавьте лук и обжарьте до золотистости. Всыпьте паприку, быстро перемешайте и снимите с огня. Мясо нарежьте кубиками примерно по 2 сантиметра. Картофель и морковь очистите и нарежьте кубиками, помидоры, перец и чеснок мелко измельчите. В кастрюле с толстым дном разогрейте немного масла и обжарьте мясо. Когда оно подрумянится, добавьте картофель, морковь, чеснок и тмин. Влейте немного воды, уменьшите огонь и оставьте тушиться. Добавьте помидоры и перец, посолите и поперчите. Долейте воду, доведите до кипения, после чего уменьшите огонь. Слегка подогрейте сало с луком, переложите в кастрюлю и готовьте бограч под крышкой еще около 20 минут.

Как выбрать говядину для бограча?

Бограч – это блюдо, которое надо долго тушить, поэтому вырезка и другое премиальное мясо здесь не подойдут. Лучше всего подойдут шея или лопатка, которые подарят хороший навар, советует портал "Закарпатье".

Также можно использовать голень. В ней много жилок, которые во время приготовления превращаются в желе, поэтому некоторые считают именно это мясо безоговорочным фаворитом.

