19 июля, 16:17
Уже сегодня бой Усика: оригинальная закуска, которой не станет уже после первого раунда
Основні тези
- Украинский боксер Александр Усик проведет бой с Даниэлем Дюбуа 19 июля.
- 24 Канал предлагает приготовить на вечер сочные куриные наггетсы, которые легко сделать дома.
Сегодня, 19 июля, украинский боксер Александр Усик выйдет на ринг с Даниэлем Дюбуа. Такой эмоциональный поединок невозможно смотреть без вкусных закусок и напитков, ведь так впечатления еще ярче.
24 Канал со ссылкой на УНИАН предлагает приготовить на сегодняшний вечер сочные куриные наггетсы. Приготовить их дома совсем несложно, а на вкус очень вкусные.
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Как приготовить куриные наггетсы в духовке?
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе;
– 1 стакан кефира;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 50 граммов пармезана;
– 50 граммов миндаля;
– 3 грамма белого хлеба;
– смесь трав – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте небольшими, максимально одинаковыми кусочками. Сложите их в миску, залейте кефиром, добавьте горчицу, немного соли и перца.
- Для панировки возьмите уже готовую крошку или приготовьте сами. Для этого подсушите на сухой сковороде ломтики батона, измельчите. В чашу комбайна бросьте миндаль и подсушенный хлеб. Измельчите в крошку.
- Добавьте к массе тертый сыр, сушеные травы, соль и перец. Перемешайте все.
- Обваляйте куриное филе в панировке со всех сторон и сложите на решетку. Выпекайте наггетсы в разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут или до хрустящей корочки.
- Дайте куриным наггетсам слегка остыть и подавайте к столу с любимыми соусами.
Приятного аппетита!
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