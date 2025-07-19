Уже сегодня бой Усика: оригинальная закуска, которой не станет уже после первого раунда

Сегодня, 19 июля, украинский боксер Александр Усик выйдет на ринг с Даниэлем Дюбуа. Такой эмоциональный поединок невозможно смотреть без вкусных закусок и напитков, ведь так впечатления еще ярче.

24 Канал со ссылкой на УНИАН предлагает приготовить на сегодняшний вечер сочные куриные наггетсы. Приготовить их дома совсем несложно, а на вкус очень вкусные. Читайте также Универсальная, бюджетная и всегда спасает: готовим невероятную закуску, которую оценят все Как приготовить куриные наггетсы в духовке? Время: 35 минут

35 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 600 граммов куриного филе;

– 1 стакан кефира;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 50 граммов пармезана;

– 50 граммов миндаля;

– 3 грамма белого хлеба;

– смесь трав – по вкусу;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Куриное филе нарежьте небольшими, максимально одинаковыми кусочками. Сложите их в миску, залейте кефиром, добавьте горчицу, немного соли и перца.

Для панировки возьмите уже готовую крошку или приготовьте сами. Для этого подсушите на сухой сковороде ломтики батона, измельчите. В чашу комбайна бросьте миндаль и подсушенный хлеб. Измельчите в крошку.

Добавьте к массе тертый сыр, сушеные травы, соль и перец. Перемешайте все.

Обваляйте куриное филе в панировке со всех сторон и сложите на решетку. Выпекайте наггетсы в разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут или до хрустящей корочки.

Дайте куриным наггетсам слегка остыть и подавайте к столу с любимыми соусами. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: сырная намазка с базиликом.