Когда родные или гости уже почти пришли: мгновенные и ароматные булочки к чаю
Этот рецепт может стать спасением, когда времени совсем мало. Главное – результат будет таким, как будто вы колдовали над выпечкой несколько часов!
Эти булочки готовятся без дрожжей, поэтому не нужно даже ждать, когда тесто поднимется. Буквально несколько манипуляций – и вы будете вытаскивать из духовки красивую ароматную выпечку, передает 24 Канал со ссылкой на Prosto Way.
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Рецепт ароматных булочек
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 1 яйцо;
– 100 миллилитров молока;
– 50 граммов сливочного масла;
– корица или ванильный сахар – по желанию.
Приготовление:
- Просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем, сахаром и солью.
- В отдельной миске взбейте яйцо с молоком и добавьте растопленное сливочное масло.
- Соедините жидкие и сухие ингредиенты, быстро замесите мягкое тесто. Не вымешивайте его слишком долго, только до объединения.
- По желанию можно добавить в тесто цедру лимона, шоколад или изюм.
- Разделите тесто на 6 – 8 частей, сформируйте булочки и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте при 180 градусах примерно 20 минут, пока булочки не станут золотистыми.
Приятного аппетита!
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