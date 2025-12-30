Бутерброды на Новый год: топ-5 изысканных закусок, которые удивят гостей
- Статья предлагает пять изысканных рецептов бутербродов для новогоднего стола, которые можно легко и быстро приготовить.
- Эти рецепты сочетают в себе праздничный вид и неожиданные кулинарные сочетания, что удивят гостей и обеспечат комплименты за ваши кулинарные способности.
Новогодний стол трудно представить без красивых и вкусных закусок. Бутерброды – идеальный вариант, ведь они готовятся быстро, выглядят празднично и легко адаптируются под любое меню.
Редакция 24 канала собрала 5 изысканных рецептов бутербродов, которые произведут впечатление и на гостей, и на хозяев.
Бутерброды с лососем и сливочным сыром
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 багет или чиабатта;
– 200 граммов слабосоленого лосося;
– 150 граммов сливочного сыра;
– 1 лимон;
– укроп или микрозелень по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте хлеб ломтиками и слегка подсушите.
- Намажьте сливочным сыром и выложите лосось.
- Сбрызните лимонным соком и украсьте зеленью.
Классика праздничного стола, которая всегда имеет изысканный вид / Фото Depositphotos
Бутерброды с авокадо и креветками
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 багет;
– 2 спелых авокадо;
– 200 граммов очищенных креветок;
– 1 зубчик чеснока;
– 20 граммов сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
– лимонный сок по вкусу.
Приготовление:
- Креветки быстро обжарьте на сливочном масле с чесноком.
- Авокадо разомните с лимонным соком, солью и перцем.
- Намажьте пюре на подсушенный хлеб и выложите сверху креветки.
Бутерброды с ростбифом и горчичным соусом
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 багет;
– 200 граммов тонко нарезанного ростбифа;
– 100 граммов твердого сыра;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 1 чайная ложка горчицы;
– листья салата.
Приготовление:
- Смешайте сметану с горчицей.
- Намажьте соусом хлеб, добавьте салат, ростбиф и тонкие ломтики сыра.
- По желанию немного подрумяньте в духовке.
Новогодняя интерпретация знакомых украинских вкусов / Фото Midjourney
Бутерброды с селедкой и свекольным кремом
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 ржаной хлеб;
– 1 отварная свекла;
– 150 граммов сливочного сыра;
– 200 граммов филе сельди;
– зеленый лук по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу измельчите в блендере со сливочным сыром до кремовой консистенции.
- Намажьте хлеб, сверху выложите кусочки сельди и посыпьте зеленым луком.
Настоящий гастрономический акцент для новогоднего меню / Фото Depositphotos
Бутерброды с грушей, горгонзолой и медом
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 чиабата;
– 150 граммов сыра горгонзола;
– 2 спелые груши;
– 2 столовые ложки меда;
– 50 граммов грецких орехов.
Приготовление:
- Хлеб подсушите, выложите сыр, тонко нарезанную грушу и орехи.
- Перед подачей слегка полейте медом.
Эти бутерброды не требуют сложной подготовки, но имеют такой вид, будто над ними работал шеф-повар. Вы сможете приготовить их заранее или быстро собрать перед приходом гостей – и новогодний стол точно не останется без комплиментов.
Что приготовить для гостей?
"Новая Шуба" покорит гостей оригинальным акцентом и неожиданным сочетанием любимых продуктов. Знакомый вкус в современной интерпретации сразу привлекает внимание на столе.
Закуска "Мандаринка" – еще один хит праздничного меню. Ее активно расхваливают опытные хозяйки за эффектный вид, простоту приготовления и идеальное соответствие новогодней атмосфере.