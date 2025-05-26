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26 мая, 12:30
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Ароматная закуска с хрустящей корочкой и нежным сыром: понадобится всего 15 минут

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Быстрая закуска из трех видов сыра готовится за 15 минут и рассчитана на 12 порций.
  • Необходимые ингредиенты: слоено-дрожжевое тесто, крем-сыр, моцарелла и пармезан.

Для посиделок с друзьями идеально подойдет быстрая закуска из сыра, которую можно сделать всего за 15 минут до прихода. Эти 4 ингредиента есть в большинстве домов – вот и все, что надо.

Закуска получается сногсшибательной: внутри нежный сыр, а сверху – ароматная хрустящая корочка. Рецептом быстрой закуски из 3 сыров делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алину Бурик.

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Быстрая закуска из 3 сыров

  • Время: 15 минут
  • Порции: 12

Ингредиенты:
– слоено-дрожжевое тесто;
– крем-сыр;
– мягкий сыр (моцарелла);
– твердый сыр (пармезан).

Приготовление:

  1. Разморозьте тесто и раскатайте его. На один лист намажьте крем-сыр и накройте его другим листом.
     
  2. Натрите моцареллу, посолите и добавьте листочки тимьяна. Снова положите лист теста и смажьте взбитым яйцом.
     
  3. Теперь посыпьте закуску пармезаном, нарежьте на порционные кусочки и выпекайте при 180 градусах около 20 минут.

Приятного аппетита!

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