Ароматная закуска с хрустящей корочкой и нежным сыром: понадобится всего 15 минут

Для посиделок с друзьями идеально подойдет быстрая закуска из сыра, которую можно сделать всего за 15 минут до прихода. Эти 4 ингредиента есть в большинстве домов – вот и все, что надо.

Закуска получается сногсшибательной: внутри нежный сыр, а сверху – ароматная хрустящая корочка. Рецептом быстрой закуски из 3 сыров делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алину Бурик. Читайте также Когда слова лишние: готовим кабачковые маффины с ветчиной и сыром, которые станут идеальной закуской Быстрая закуска из 3 сыров Время: 15 минут

15 минут Порции: 12 Ингредиенты:

– слоено-дрожжевое тесто;

– крем-сыр;

– мягкий сыр (моцарелла);

– твердый сыр (пармезан). Приготовление: Разморозьте тесто и раскатайте его. На один лист намажьте крем-сыр и накройте его другим листом.

Натрите моцареллу, посолите и добавьте листочки тимьяна. Снова положите лист теста и смажьте взбитым яйцом.

Теперь посыпьте закуску пармезаном, нарежьте на порционные кусочки и выпекайте при 180 градусах около 20 минут. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: сочный пирог с ветчиной и грибами от Эктора.