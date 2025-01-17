Не нужно дуть: как быстро охладить слишком горячую пищу

Случается, что времени мало, а еда еще такая горячая. Не беда – есть хитрость, которая позволит быстро получить комфортную температуру пищи.

Случается, что быстро поесть не получается из-за слишком высокой температуры блюда. Что делать, если времени ждать нет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как быстро охладить горячее блюдо

Опытные кулинары изобрели невероятно простой, но действенный лайфхак, который поможет быстрее остудить горячую пищу. Все, что нужно для этого сделать – положить тарелку, в которой будут подавать блюдо, на несколько минут в морозильник.

Лайфхак, который сработает / Фото Pixabay

Охлажденная посуда будет способствовать снижению температуры пищи, и совсем скоро вы сможете насладиться ею без риска обжечься.

Этот простой метод поможет быстро охладить суп, рагу и другие блюда, которые обычно подают очень горячими. А затем, время на еду при необходимости можно сократить до минимума.

Когда-нибудь пригодится: зачем класть тесто в холодильник.