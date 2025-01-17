Трапляється, що швидко поїсти не виходить через надто високу температуру страви. Що робити, якщо часу чекати немає, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як швидко охолодити гарячу страву

Досвідчені кулінари винайшли неймовірно простий, але дієвий лайфхак, який допоможе швидше остудити гарячу їжу. Усе, що потрібно для цього зробити – покласти тарілку, в якій подаватимуть страву, на кілька хвилин у морозильник.

Лайфхак, який спрацює / Фото Pixabay

Охолоджений посуд сприятиме зниженню температури їжі, і зовсім скоро ви зможете насолодитися нею без ризику обпектися.

Цей простий метод допоможе швидко охолодити суп, рагу та інші страви, які зазвичай подають дуже гарячими. А відтак, час на їжу за потреби можна скоротити до мінімуму.

Колись стане у пригоді: навіщо класти тісто у холодильник.