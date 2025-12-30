Быстрые салаты на Новый год: 7 вкусных идей, которые вы приготовите за 15 минут
- Статья предлагает 7 быстрых и легких рецептов салатов для новогоднего стола, которые можно приготовить всего за 15 минут.
- Эти рецепты идеальны для занятых хозяек, поскольку не требуют сложных ингредиентов или длительного времени на приготовление.
Новогодний стол может быть щедрым и одновременно простым в приготовлении. Если времени мало, выручат салаты без сложных этапов, долгой варки или многослойной сборки.
Редакция 24 Канала подготовила идеальную подборку для занятых. Все эти салаты готовятся максимум за 15 минут и прекрасно подходят для праздничного меню.
Салат с копченой курицей и кукурузой
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов копченой куриной грудки;
– 150 граммов консервированной кукурузы;
– 120 граммов твердого сыра;
– майонез или сметана по вкусу;
– соль, черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте курицу кубиками, а сыр натрите.
- Слейте жидкость с консервированной кукурузы
- Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец, заправьте и перемешайте.
Крабовый салат без риса
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 3 вареных яйца;
– 1 свежий огурец;
– майонез по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте яйца, огурец и крабовые палочки кубиками.
- Переложите все ингредиенты в салатник, заправьте и перемешайте.
Облегченная версия классики, которая готовится буквально за несколько минут / Фото Depositphotos
Салат с тунцом и фасолью
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка консервированного тунца;
– 150 граммов консервированной фасоли;
– 0,5 красного лука;
– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
– лимонный сок по вкусу.
Приготовление:
- Слейте жидкость из фасоли.
- Почистите и измельчите лук.
- Смешайте все ингредиенты, сбрызните лимонным соком и маслом и перемешайте.
Салат с ветчиной и сыром
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов ветчины;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 вареных яйца;
– майонез по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте ветчину соломкой, сыр натрите, а яйца измельчите.
- Смешайте все ингредиенты и заправьте салат майонезом.
Простой, нежный и всегда уместный на праздничном столе / Фото Depositphotos
Салат с пекинской капустой и колбасой
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов пекинской капусты;
– 150 граммов копченой колбасы;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– майонез или йогурт по вкусу.
Приготовление:
- Нашинковать пекинскую капусту.
- Слейте воду с фасоли и нарежьте колбасу кубиком.
- Смешайте все ингредиенты и заправьте по вкусу.
Салат с помидорами и моцареллой
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов помидоров черри;
– 150 граммов моцареллы;
– пучок листьев салата;
– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Разрежьте помидоры пополам.
- Моцареллу измельчите произвольными кусочками.
- Салат порвите руками.
- Смешайте все ингредиенты, посолите и сбрызните салат маслом.
Остренький акцент для новогоднего стола без лишних усилий / Фото Depositphotos
Салат с морковью по-корейски и яйцом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов моркови по-корейски;
– 3 вареных яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– майонез или сметана по вкусу.
Приготовление:
- Очищенные яйца и сыр натрите.
- Смешайте их с морковью по-корейски и заправьте.
Что еще можно приготовить на праздник?
Попробуйте приготовить новую закуску с селедкой – она имеет насыщенный вкус и исчезает со стола первой.
Также обратите внимание на закуску "Пингвины" – несмотря на простые и недорогие ингредиенты, она имеет эффектный вид и неизменно вызывает восторг у гостей.