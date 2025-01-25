Все будут сыты и довольны: пицца-бутерброды для выходных на всю семью

В выходные так хочется отдохнуть, но и кормить родных нужно. Этот рецепт станет настоящей находкой для хозяек и сделает утро выходного дня особенным.

Гениальность этого блюда в том, что вы легко можете заменить ингредиенты на любые компоненты, которые есть в холодильнике уже сейчас, и результат от этого не пострадает. 24 Канал рекомендует принять во внимание рецепт BBC Food и не нагружать себя лишний раз в выходной день.

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Рецепт пицца-бутербродов

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– несколько ломтиков любимого хлеба;

– 2 столовые ложки соуса для пасты;

– начинка: тонко нарезанная колбаса или ветчина, грибы или жареный перец, вяленые помидоры, оливки.

– тертый сыр.

Приготовление:

Разогрейте гриль до среднего уровня. Выложите хлеб на противень или сковороду-гриль и обжарьте с одной стороны до легкой поджаренности. Переверните хлеб и смажьте томатным соусом, а сверху положите колбасу, грибы или любую другую начинку. Посыпьте сыром. Верните бутерброды в духовку еще на 2–3 минуты или пока сыр не расплавится, а начинка не станет горячей.

Приятного аппетита!

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