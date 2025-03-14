Не сахаром: как спасти кислый борщ

В кулинарном мире даже опытные шеф-повара могут столкнуться с трудностями в создании совершенного блюда. Могут быть случаи и пересола, и чрезмерной кислинки в борще.

Исправить ситуацию можно, но не сахаром. 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik рассказывает, как убрать кислоту из борща.

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Как убрать кислоту из борща

Кулинарно переосмысливая классический борщ, повара экспериментируют с ингредиентами, которые обычно не встречаются в традиционном рецепте. Эти нетрадиционные добавки обещают усилить вкус и аромат любимого блюда. Те, кто попробует эти инновационные вариации, скорее всего, будут поражены результатами.

А добавление пищевой соды может эффективно нейтрализовать чрезмерную кислотность в блюде. Этот простой ингредиент не только сбалансирует вкусы, но и устраняет неприятный привкус.



Как спасти кислый борщ / Фото Pexels

Кулинары рекомендуют добавлять треть чайной ложки соды в большую кастрюлю при приготовлении блюд. Для тех, кто готовит меньшую порцию борща, будет достаточно одной щепотки соды. Здесь главное добавить соды в меру.

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